Bimmer Reunion con Mafra: il più grande raduno di BMW a Varano

L’autodromo di Varano de’ Melegari (PR) sarà il palcoscenico di uno degli eventi più attesi dagli appassionati delle auto BMW il prossimo 6 ottobre 2024: la Bimmer Reunion, l’incontro annuale dedicato agli amanti delle vetture bavaresi. Anche quest’anno, l’evento sarà animato dall’immancabile partecipazione speciale di Mafra, azienda specializzata nella cura dell’auto e nel detailing, sempre pronta a celebrare la passione per i motori in tutte le principali manifestazioni e ad accogliere i partecipanti con un welcome kit omaggio.

UN EVENTO DEDICATO AGLI AMANTI DELLE BMW CON MAFRA

La Bimmer Reunion non è solo un semplice raduno, ma un’opportunità per i possessori di BMW di condividere la propria passione e vivere un’esperienza indimenticabile. Dalle ore 8:00 di domenica 6 ottobre 2024, i partecipanti si riuniranno all’Autodromo Riccardo Paletti per una giornata all’insegna del divertimento. Mafra, come partner dell’evento, darà il benvenuto a tutti con il suo caratteristico Arco gonfiabile, simbolo iconico dell’azienda italiana come nella precedente edizione, e offrirà un welcome kit di benvenuto in omaggio con prodotti esclusivi nel formato da 125 ml, pratici da portare sempre ovunque e prendersi cura della propria BMW quando necessario.

BIMMER REUNION ESPERIENZA IN PISTA E TOUR STRADALE CON MAFRA

Il programma della Bimmer Reunion 2024 è ricco e pensato per far vivere ogni sfumatura del mondo BMW.

Dalle 9:00 alle 11:00 si apriranno le sessioni in pista , durante le quali i partecipanti potranno mettere alla prova in sicurezza le proprie auto in due turni da 20 minuti

si apriranno le , durante le quali i partecipanti potranno mettere alla le proprie auto Alle 11:15 prenderà il via il Tour Stradale , che permetterà ai partecipanti di attraversare e ammirare i panorami mozzafiato che circondano la Valceno e la Val d’Arda . Questo percorso suggestivo condurrà fino alla Tenuta La Ratta di Bacedasco Sotto-Vernasca , dove si terrà l’esperienza successiva.

prenderà il via il , che permetterà ai partecipanti di attraversare e ammirare i panorami mozzafiato che circondano la . Questo percorso suggestivo condurrà fino alla , dove si terrà l’esperienza successiva. Dalle 12:30, è prevista una visita guidata alla cantina e una degustazione di vini locali, accompagnata da prodotti tipici emiliani come salumi e formaggi.

TEST DRIVE BMW E PREMIAZIONI AL BIMMER REUNION CON MAFRA

Non mancherà l’opportunità di provare le ultime novità in casa BMW. Durante la mattinata, sarà possibile effettuare test drive grazie alla presenza di una selezione di modelli BMW e Mini, messi a disposizione per tutti coloro che desiderano esplorare le ultime innovazioni del marchio. A chiudere la giornata, dalle 14:00 alle 14:30, si terrà la tradizionale estrazione dei premi finali, offerti dai partner della manifestazione.