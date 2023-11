Basilicata: incentivi per il settore automotive, come funzionano

5 milioni di euro per spingere il settore automotive: gli incentivi della Basilicata, deliberati nei giorni scorsi dalla Giunta regionale, puntano ad accompagnare le imprese locali dell’indotto Stellantis di Melfi (e non solo) nei processi di trasformazione più innovativi, rendendo maggiormente competitivo l’automotive lucano sui mercati nazionali e internazionali. Scopriamo come funzionano.

BASILICATA: OBIETTIVI DEGLI INCENTIVI PER IL SETTORE AUTOMOTIVE

Più precisamente, l’Avviso Pubblico ‘Sostegno all’innovazione per il rilancio del settore dell’automotive’, che può contare su una dotazione di 5 milioni di euro, mira a supportare programmi di investimento in innovazione per il rilancio del comparto in Basilicata, con particolare riferimento alla filiera di fornitori e subfornitori (di Stellantis e non), ed è finalizzato a:

aumentare il livello di competitività delle imprese lucane afferenti al settore automotive, con priorità per quelle appartenenti alla catena di subfornitura, localizzate nei territori riconosciuti dal Governo nazionale come area di crisi industriale complessa;

promuovere attività di innovazione di prodotto, di processo e/o organizzativa, eco-sostenibilità nel quadro di programmi di investimento a breve e medio termine;

salvaguardare, stabilizzare e, se possibile, incrementare i livelli occupazionali nelle attività produttive del settore.

INCENTIVI BASILICATA: SOGGETTI BENEFICIARI

I programmi di investimento ammissibili ad agevolazione devono essere proposti da imprese in grado di documentare, alla data di presentazione della domanda, la loro appartenenza alla catena di subfornitura automotive, attraverso l’esibizione di un contratto o di uno o più ordini di fornitura/fatture, riferite agli ultimi tre anni e aventi come controparte una fabbrica di autovetture (OEM) ovvero un fornitore di I livello (TIER1) di una fabbrica di autovetture, anche non localizzati in Basilicata.

L’importo minimo del programma di investimento da candidare dev’essere pari a 200 mila euro, mentre il contributo massimo concedibile non può superare l’importo di 1 milione e 500 mila euro.

INCENTIVI BASILICATA: TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli investimenti compresi nelle seguenti tipologie di intervento:

innovazioni di processo o di prodotto/servizio ovvero realizzazione di un nuovo metodo di produzione o di distribuzione, o significativo miglioramento di quello esistente, ottenuto attraverso cambiamenti delle tecniche, delle attrezzature e/o software . L’innovazione può interessare il processo produttivo già in atto nell’azienda per renderlo più efficiente e competitivo o l’introduzione di un nuovo processo per la produzione di nuovi prodotti;

innovazioni organizzative ovvero l'adozione di nuovi metodi che hanno lo scopo di aumentare le prestazioni dell'impresa, migliorandone la produttività e/o riducendone i costi di gestione, di organizzazione e di transazione anche tramite lo sviluppo e la realizzazione di tecniche derivanti da applicazioni ICT;

innovazioni di marketing ovvero introduzione di nuove strategie e politiche di marketing che comportano significativi cambiamenti nella modalità di competizione e/o di posizionamento sul mercato, con esclusione delle spese di pubblicità. Perché possa essere considerata innovativa, la metodologia di marketing non deve essere stata precedentemente utilizzata dall'impresa e deve rappresentare un significativo cambiamento di direzione rispetto alle strategie attuate dalla stessa. La nuova strategia può essere sviluppata non solo per i nuovi prodotti, ma anche per prodotti già esistenti;

eco-innovazione ovvero attività ed investimenti volti a favorire il miglioramento delle performance ambientali aziendali attraverso la riduzione significativa degli impatti delle attività produttive dell'impresa (diminuzione della quantità/pericolosità di emissioni/rifiuti, risparmio/efficienza energetica, uso razionale delle materie prime) sia a livello di processo sia di prodotto; migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di responsabilità sociale dell'impresa.

INCENTIVI AUTOMOTIVE BASILICATA: COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La procedura di presentazione delle domande per accedere agli incentivi automotive Basilicata è prevista esclusivamente in modalità telematica. La piattaforma web sarà aperta a partire dalle ore 8:00 del giorno 11 novembre 2023 e fino alle ore 18:00 del giorno 31 dicembre 2023, salvo precoce esaurimento dei fondi. L’indirizzo della piattaforma sarà comunicato nei prossimi giorni.