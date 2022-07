Autostrade siciliane: con il Telepass risparmiate 3.400 t di CO2 dal 2019 al 2021

Indagine molto interessante sul traffico delle autostrade siciliane: con l'uso del Telepass si sono risparmiate 3.400 tonnellate di CO2 dal 2019 al 2021

I sistemi di telepedaggio limitano l’inquinamento, l’avreste mai detto? Eppure è proprio ciò che ha rilevato uno studio dell’Università Ca’ Foscari di Venezia secondo cui, grazie al Telepass, nell’ultimo triennio si sono risparmiate 3.400 tonnellate di CO2 sulle tre autostrade gestite dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, ossia la A18 Messina-Catania, la A20 Messina-Palermo e la A18 tronco Siracusa-Gela.

TELEPASS: -3.400 T DI CO2 SULLE AUTOSTRADE SICILIANE

Lo studio della celebre Università veneziana, commissionato da Telepass e da Autostrade Siciliane e finalizzato a quantificare la riduzione di emissioni inquinanti mediante la presenza di porte dedicate al telepedaggio in tutte le stazioni autostradali, ha applicato un apposito modello matematico-scientifico sviluppato dal team accademico calcolando che negli ultimi tre anni, dal 2019 al 2021, si sono evitate 3.400 tonnellate di CO2 (1.232 tonnellate di CO2 nel 2019, 1.009 tonnellate nel 2020 e 1.192 nel 2021) grazie all’eliminazione della fermata dei veicoli per il ritiro e pagamento del biglietto del pedaggio.

AUTOSTRADE SICILIANE: QUANTE EMISSIONI INQUINANTI EVITATE GRAZIE AL TELEPASS?

Se si traduce questo dato in termini di viaggi in auto da Catania a Messina, il risparmio corrisponde a più di 265.000 viaggi sul triennio: 95.446 viaggi Catania-Messina nel 2019 (anno pre-Covid), 78.169 viaggi nel 2020 e 92.347 nel 2021, con un enorme vantaggio per l’ambiente ma anche per le persone in termini di inquinamento acustico, congestioni stradali e costi correlati. Lo stesso vale se si traduce il dato del risparmio di 3.400 tonnellate di CO2 con i viaggi in auto nella tratta Messina-Palermo, corrispondenti a oltre 116.000, sempre nel triennio: 41.751 viaggi da Messina a Palermo nel 2019, 34.194 viaggi nel 2022 e 40.395 nel 2021.

Nella seguente tabella potete vedere il dettaglio delle emissioni inquinanti evitate, espresse in tonnellate, grazie alla presenza di stazioni Telepass sulle tratte gestite dal Consorzio Autostrade Siciliane.

TELEPASS: NON SOLO PRATICITÀ MA ANCHE BENEFICI AMBIENTALI

La ricerca ha dunque dimostrato che l’infrastruttura tecnologica del telepedaggio, oltre a fornire maggiori vantaggi rispetto all’infrastruttura tradizionale e un migliore servizio agli automobilisti grazie all’ottimizzazione dei flussi, consente di avere dei benefici anche a livello ambientale, contribuendo alla conservazione a lungo termine della natura e della biodiversità e alla riduzione dell’impronta di carbonio del settore dei trasporti e dell’inquinamento atmosferico.

AUTOSTRADE SICILIANE E TELEPASS: IL COMMENTO SULLO STUDIO

“Questo studio”, ha commentato Giovanni Vaia, docente e ricercatore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, “dimostra come la sostenibilità e lo sviluppo economico di un territorio possono emergere da pratiche strategiche, operative e gestionali incentrate sulla riduzione dell’impatto ambientale, attraverso l’innovazione nell’intera catena di produzione dei servizi, coniugando due aspetti: ecologico ed economico”.