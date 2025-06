Autostrade più care d’Europa 2025: ecco i pedaggi record

Viaggiare in auto attraverso l’Europa è un’esperienza senza dubbio suggestiva, ma può diventare costosa a causa dei pedaggi autostradali. Nel 2025, i costi dei pedaggi variano notevolmente tra i diversi Paesi, con alcune nazioni che spiccano più di altre per i prezzi elevati di autostrade, tunnel e ponti. Un recente studio condotto da Tollwayr ha analizzato i costi delle infrastrutture stradali europee, rivelando quali sono le tratte più care per gli automobilisti. Dall’iconico Eurotunnel alle autostrade francesi e ai ponti scandinavi, ecco un approfondimento sulle tariffe che i viaggiatori devono considerare per pianificare un viaggio all’estero. Scopriamo insieme le autostrade più care d’Europa nel 2025, con qualche consiglio per gestire al meglio i costi.

LE AUTOSTRADE PIÙ CARE D’EUROPA SONO IN FRANCIA

La Francia domina la classifica delle autostrade più costose d’Europa, con l’Eurotunnel che collega il Paese al Regno Unito in cima alla lista. Attraversarlo in auto, o meglio farsi trasportare l’auto a bordo dei treni, ha un costo di ben 72,00 euro per un singolo viaggio, rendendolo il pedaggio più caro del continente. Non solo: la Francia occupa anche altre posizioni di vertice tra le autostrade più costose con il tragitto Parigi-Marsiglia (A6/A7), che richiede 68,90 euro. Secondo Mattijs Wijnmalen, CEO di Tollwayr, la Francia si distingue per i prezzi costantemente elevati su molte delle sue principali autostrade e tunnel. Per chi pianifica un viaggio da quelle parti diventa dunque essenziale includere un ‘fondo pedaggi‘ nel budget, soprattutto per lunghe percorrenze, e considerare opzioni come i telepass europei per risparmiare tempo alle barriere. Come si vede nella classifica, anche l’Italia annovera alcune autostrade molto care come la A14 e la A1.

QUANTO COSTANO I PONTI AUTOSTRADALI IN SCANDINAVIA?

In Paesi scandinavi come Danimarca, Finlandia e Svezia le autostrade sono generalmente gratis ma l’attraversamento di alcuni ponti può rappresentare un vero salasso. In particolare ill ponte Øresundsbron, che collega Danimarca e Svezia è il più costoso d’Europa nel suo genere, con un pedaggio di 54,00 euro per attraversamento, indipendentemente dalla direzione. Questo collegamento, celebre per il suo design e la sua importanza strategica, rappresenta una spesa significativa per chi viaggia tra Copenaghen e Malmö. Sebbene i costi siano alti, i Paesi nordici offrono comunque infrastrutture di alta qualità e alternative come traghetti o strade secondarie, che però possono allungare i tempi di viaggio. Pianificare il percorso in anticipo è fondamentale per bilanciare costi e comodità in queste regioni.

AUTOSTRADE NELL’EST EUROPA: SI RISPARMIA?

Mentre Francia e Scandinavia, limitatamente a ponti e tunnel, si distinguono per i pedaggi molto alti, l’Europa orientale offre opzioni molto più economiche. In Croazia, il pedaggio più costoso della regione si attesta a 32,80 euro, un importo elevato per il contesto dell’Est Europa ma comunque inferiore rispetto alle tariffe occidentali. Al contrario, il Regno Unito sorprende con il Warburton Bridge, il cui pedaggio di appena 0,14 euro è il più basso d’Europa. Ancora più conveniente è la tratta Svilaj-Odžak in Bosnia Erzegovina, con un costo di 0,61 euro per le auto. Ci sono tuttavia tanti Paesi caratterizzati dall’avere autostrade gratuite, mete ideali per chi vuole risparmiare. Per i viaggiatori, combinare tratte a pagamento con percorsi gratuiti o alternativi può fare la differenza nel budget complessivo di una vacanza in auto.

In conclusione, il 2025 vede la Francia come leader indiscussa per i pedaggi più cari, seguita da vicino da Danimarca e Svezia per i loro ponti. Ma l’Europa offre anche numerose opportunità per risparmiare, specialmente nei Paesi dell’Est e in quelli senza pedaggi. Per un viaggio su strada senza sorprese, è consigliabile pianificare il percorso con attenzione, utilizzare servizi online per verificare i costi e considerare soluzioni di pagamento elettronico per semplificare il transito. Con una buona organizzazione, esplorare l’Europa in auto può rimanere un’avventura accessibile per (quasi) tutti.