Autostrade Liguria: chiusure e strade alternative

La situazione delle autostrade in Liguria: le chiusure dell'estate 2020 e le strade alternative per giungere a destinazione nel minor tempo possibile.

Com’è noto la situazione delle autostrade in Liguria è ai limiti del drammatico (e forse anche oltre i limiti) sia a livello infrastrutturale che della circolazione, con lunghi tratti chiusi per lavori in corso, specie nelle gallerie, e decine di km in cui si viaggia su un’unica corsia. E tutto questo proprio nel bel mezzo di una stagione estiva di per sé già complicata a causa del Covid-19. Col risultato che per raggiungere le spiagge e le colline della Liguria in automobile occorre calcolare una tempistica decisamente superiore al normale (anche 4 ore e mezza da Milano a Genova Voltri…). In questa sede non ci interessa cercare un responsabile, ammesso che ce ne sia soltanto uno, ma offrire un utile servizio agli utenti segnalando le prossime chiusure delle autostrade della Liguria e le strade alternative per giungere a destinazione nel minor tempo possibile.

AUTOSTRADE LIGURIA: CHIUSURE E LAVORI A6 (TORINO – SAVONA)

– 10 luglio 2020. Lavori in direzione Bivio A10 tra Altare e Bivio A6/A10 Savona dal km 122+000 al km 123+100. Inizio evento dalle ore 12:44 del 10-07-2020.

– 10/11 luglio 2020. Il tratto tra gli svincoli di Millesimo e Ceva sarà chiuso in direzione Torino dalle ore 21:00 del 10-07-2020 fino alle ore 6:00 del 11-07-2020 causa lavori.

– 13/14 luglio 2020. Il tratto tra gli svincoli di Ceva e Millesimo sarà chiuso in direzione Savona dalle ore 21:00 del 13-07-2020 fino alle ore 6:00 del 14-07-2020 causa lavori. Possibile rientro a Millesimo percorrendo la SP 28 bis.

– 14/15 luglio 2020. Il tratto tra gli svincoli di Ceva e Millesimo sarà chiuso in direzione Savona dalle ore 21:00 del 14-07-2020 fino alle ore 6:00 del 15-07-2020 causa lavori. Possibile rientro a Millesimo percorrendo la SP 28 bis.

– 15/16 luglio 2020. Il tratto tra gli svincoli di Altare e Bivio A6/A10 Savona sarà chiuso in direzione Bivio A10 dalle ore 21:00 del 15-07-2020 fino alle ore 6:00 del 16-07-2020 causa lavori. Possibile rientro a Savona-Vado percorrendo la SP 29 e poi la SS 1.

– 16/17 luglio 2020: il tratto tra gli svincoli di Altare e Bivio A6/A10 Savona sarà chiuso in direzione Bivio A10 dalle ore 21:00 del 16-07-2020 fino alle ore 6:00 del 17-07-2020 causa lavori. Possibile rientro a Savona-Vado percorrendo la SP 29 e poi la SS 1.

– 17/18 luglio 2020. Il tratto tra gli svincoli di Millesimo e Ceva sarà chiuso in direzione Torino dalle ore 22:00 del 17-07-2020 fino alle ore 6:00 del 18-07-2020 causa lavori. Possibile rientro a Ceva percorrendo la SP 28 bis.

– Sono inoltre segnalati lavori in corso, già iniziati nei giorni scorsi, in direzione Torino tra Bivio A6/A10 Savona e Altare dal km 116+800 al km 114+400; in direzione Torino tra Millesimo e Ceva dal km 86+825 al km 86+149; e in direzione Savona tra Ceva e Millesimo dal km 84+000 al km 89+100.

AUTOSTRADE LIGURIA: CHIUSURE E LAVORI A7 (MILANO – GENOVA)

Sulla A7 resta chiuso fino a data da destinarsi il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova per consentire approfondimenti tecnici nella galleria Zella. Chiusi anche il bivio per chi dalla A12 è diretto in A7 verso Genova Ovest e il bivio della A7 da Genova Ovest verso la A12.

A coloro che da Milano sono diretti a Genova si consiglia di utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Gli utenti che da Genova sono diretti in A12 devono invece raggiungere la stazione di Genova Est tramite viabilità ordinaria, mentre coloro che dalla A12 sono diretti verso Genova possono utilizzare le uscite di Genova Est sulla stessa A12 oppure di Bolzaneto sulla A7.

AUTOSTRADE LIGURIA: CHIUSURE E LAVORI A10 (GENOVA – VENTIMIGLIA)

– 10/11 luglio 2020. Tratto chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ dalle ore 21:00 alle ore 7:00 dal giorno 10-07-2020 al giorno 11-07-2020 per il transito di un trasporto eccezionale. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra’.

– 10/11 luglio 2020. Tratto chiuso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto dalle ore 23:00 alle ore 5:00 dal giorno 10-07-2020 al giorno 11-07-2020 per lavori.

– 10/12 luglio 2020. Tratto chiuso tra Bivio A10/A26 Trafori e Varazze dalle ore 21:00 alle ore 7:00 dal giorno 10-07-2020 al giorno 12-07-2020 per lavori.

– 10/15 luglio 2020. Tratto chiuso tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori dalle ore 21:00 alle ore 7:00 dal giorno 10-07-2020 al giorno 15-07-2020 per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Genova Pra’.

– 10/24 luglio 2020. L’uscita di Celle Ligure è chiusa al traffico dalle ore 22:00 del giorno 10-07-2020 alle ore 20:00 del giorno 24-07-2020 provenendo sia da Genova che da Ventimiglia per lavori.

– 12 luglio 2020. Tratto chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ dalle ore 0:00 alle ore 4:00 del giorno 12-07-2020 per il transito di un trasporto eccezionale. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra’.

AUTOSTRADE LIGURIA: CHIUSURE E LAVORI A12 (GENOVA – ROMA)

– 10/11 luglio 2020. Il casello di Sestri Levante in direzione Rosignano è chiuso al traffico sia in entrata che in uscita dalle ore 22:00 del giorno 10-07-2020 alle ore 23:00 del giorno 11-07-2020 per lavori. Entrata consigliata provenendo da Genova: Lavagna.

– 11/12 luglio 2020. Deviazione in uscita a Chiavari dalle ore 21:00 alle ore 7:00 dal giorno 11-07-2020 al giorno 12-07-2020 provenendo da Livorno per lavori.

AUTOSTRADE LIGURIA: CHIUSURE E LAVORI A26 (GENOVA – GRAVELLONA TOCE)

11 luglio 2020. Tratto chiuso tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia dalle ore 2:00 alle ore 6:00 del giorno 11-07-2020 per il transito di un trasporto eccezionale.

– 12 luglio 2020. Tratto chiuso tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone dalle ore 0:00 alle ore 5:00 del giorno 12/07/2020 per il transito di un trasporto eccezionale.

– 12 luglio 2020. Tratto chiuso tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada dalle ore 6:00 alle ore 15:00 del giorno 12-07-2020 per disinnesco ordigno bellico.