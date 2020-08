Autostrade in Italia: servono interventi strutturali per 40 miliardi di euro

Situazione assai critica per le autostrade in Italia: secondo alcune indiscrezioni mai smentite per metterle a posto servirebbero interventi per 40 miliardi di euro

Secondo un articolo pubblicato oggi sul Sole 24 Ore le autostrade in Italia sono messe così male che servirebbero circa 40 miliardi di euro, di cui 20 per i soli tratti gestiti da ASPI, per far fronte ai numerosissimi problemi strutturali, specie su viadotti e gallerie. Una cifra mostruosa (pensate che l’intera Legge di Bilancio 2020 è costata meno: 32 miliardi) che rende bene l’idea della situazione deficitaria in cui versa la rete autostradale italiana, non solo per colpa degli attuali concessionari.

40 MILIARDI PER LE AUTOSTRADE IN ITALIA, ALTRETTANTI O FORSE DI PIÙ PER LE RESTANTI STRADE

La cifra di 40 miliardi per rimettere in sesto le autostrade italiane, a cui sarebbero da aggiungerne forse altrettanti o addirittura di più per sistemare le restanti strade, circola da tempo tra tecnici qualificati e nessuno l’ha mai smentita. Né tanto meno è dato sapere chi e come dovrebbe sostenerla, tra l’altro in un momento molto complicato segnato dalla delicata trattativa Stato-Benetton per il passaggio di Autostrade per l’Italia sotto il controllo della Cassa Depositi e Prestiti, che se andrà in porto si tradurrà, di fatto, nella statalizzazione del maggior gestore autostradale. Tuttavia lo Stato non sembrerebbe morire dalla voglia di accollarsi in toto (e probabilmente neanche ne avrebbe le possibilità) spese di ristrutturazione così ingenti…

AUTOSTRADE IN ITALIA: SERVONO 40 MILIARDI MA DOVE TROVARLI?

Come già anticipato, questi 40 miliardi di euro dovrebbero servire innanzitutto per risolvere i problemi soprattutto di viadotti e gallerie. Ma le risorse ci sono? Sempre Il Sole 24 Ore spiega ad esempio che il piano economico finanziario di ASPI, attualmente al vaglio del MIT, prevede fino al 2038 (quando scadrà l’attuale concessione) manutenzioni per appena 7 miliardi, più 3,4 di compensazioni. E anche se parte delle manutenzioni finisse per essere coperta con una quota dei 14,5 miliardi previsti per investimenti, non è ancora chiaro come si arriverebbe ai 20 miliardi necessari, tanto più che sono alle viste tagli tariffari. Certo, potrebbe intervenire lo Stato, direttamente o indirettamente. Del resto parte dei problemi strutturali delle autostrade in Italia nasce da difetti costruttivi (come nel 90% delle gallerie liguri) e non solo dalla cattiva manutenzione degli attuali gestori.

AUTOSTRADE: LAVORI URGENTI PER ADEGUARE LE GALLERIE

L’articolo del Sole precisa infine che nel conto dei 40 miliardi ci sono anche le risorse necessarie all’adeguamento definitivo delle gallerie lunghe più di 500 metri alla direttiva europea antincendio, oltre al completamento delle valutazioni di sicurezza sismica, con i relativi lavori. E vista l’età di molte infrastrutture e l’enorme quantitativo di situazioni critiche (p.es. esistono tracciati con curve troppo strette da adeguare agli standard attuali), in molti casi si dovrà valutare se ristrutturarle o ricostruirle completamente.