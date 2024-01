Autostrade: 13 mila luci LED per gli svincoli autostradali

Autostrade per l’Italia annuncia la prosecuzione del suo piano di ammodernamento degli impianti di illuminazione sulla rete autostradale. Dopo l’efficientamento di 450 gallerie, il focus si sposta sugli svincoli autostradali, dove ben 13.500 punti luce a LED sostituiranno le tradizionali lampade al sodio. Un investimento ambizioso di oltre 8 milioni di euro dimostra l’impegno di Aspi nel migliorare la qualità del servizio offerto. L’azienda mira a completare questa nuova fase entro il 2024, promettendo significativi benefici in termini di risparmio energetico e riduzione delle emissioni di CO2.

RISPARMIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE CON 13 MILA LUCI LED IN AUTOSTRADA

L’introduzione di oltre 13.000 punti luce a LED rappresenta un passo cruciale verso l’efficientamento energetico. Si prevede un risparmio annuale di circa 2 GWh, contribuendo così alla riduzione di oltre 520 tonnellate di CO2 l’anno. Questo sforzo ecologico si traduce nell’equivalente del consumo annuale medio di un comune di oltre 3.000 abitanti. La prospettiva di una riduzione del 25% nei consumi di energia elettrica per l’illuminazione degli svincoli, a parità di ore di funzionamento, dimostra l’impegno di Autostrade per l’Italia verso la sostenibilità ambientale.

AUMENTO DEL COMFORT VISIVO E SICUREZZA ALLA GUIDA IN AUTOSTRADA

Oltre ai vantaggi ambientali ed energetici, l’introduzione di luci a LED migliorerà significativamente il comfort visivo per i viaggiatori quotidiani. La chiarezza e la luminosità offerte da questa tecnologia contribuiranno a garantire un viaggio più sicuro e confortevole. Autostrade per l’Italia è consapevole dell’importanza della sicurezza stradale e questa iniziativa si pone come una risposta concreta per assicurare condizioni ottimali di visibilità lungo la rete autostradale. Gli investimenti nella sicurezza – va ricordato – sono spesso legati ai rincari dei pedaggi autostradali, come quelli scattati dal 2024.

IL PROGRAMMA MERCURY DI AUTOSTRADE

Il “Piano sostituzione apparecchi di svincolo a Led” coinvolge le società controllate del Gruppo Aspi, Movyon e Tecne, e rientra nel più ampio Programma Mercury. Quest’ultimo mira a valorizzare le infrastrutture esistenti in chiave di sostenibilità, ponendole al vertice del panorama tecnologico, digitale e funzionale. Autostrade per l’Italia dimostra così la volontà di offrire ai propri utenti un viaggio sicuro e confortevole, in linea con gli obiettivi di sostenibilità delineati nella Carta degli impegni, recentemente sottoscritta e in sintonia con l’Agenda 2030 dell’ONU.