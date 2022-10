Autohero, compri online e te la consegnano a casa: come funziona

Ecco come funziona Autohero: la piattaforma per l’acquisto auto usate online, ispezionate, ripristinate e garantite con consegna fino a casa

Autohero è un market place di riferimento in Europa per comprare auto usate online, ispezionate e ripristinate in stabilimenti specializzati presenti anche in Italia dal 2022. È l’unico shop online dove puoi comprare l’auto con consegna fino a casa su un esclusivo camion trasparente. In questo articolo ti spieghiamo come funziona Autohero, perché è diverso dagli altri operatori di compravendita auto usate online, e le risposte più utili da sapere prima di comprare un’auto usata su Autohero.

AUTOHERO, DAL 2022 LE AUTO USATE RICONDIZIONATE ANCHE IN ITALIA

Autohero è stata fondata a Berlino nel 2017 con la vision di innovare il modo di comprare auto online e in poco tempo si è diffusa in tutta Europa. Uno dei fiori all’occhiello su cui fonda la soddisfazione degli acquirenti è l’affidabilità che passa dalla selezione delle auto messe in vendita, ricondizionamento dell’estetica e della sicurezza d’uso e il processo d’acquisto totalmente online, ma con un Servizio Clienti a cui rivolgersi in caso di necessità. Ecco di seguito i vantaggi di comprare un’auto usata online su Autohero che puoi approfondire nei paragrafi successivi:

– l’ordine avviene completamente online. Autohero si occupa anche del passaggio di proprietà o della radiazione per esportazione, se l’auto dovrà essere reimmatricolata all’estero;

– le auto usate in vendita su Autohero sono in pronta consegna e di proprietà dell’azienda;

– per ogni modello puoi visionare foto dettagliate delle condizioni esterne ed interne;

– è possibile acquistare anche con permuta dell’auto usata e richiedere un finanziamento;

– la garanzia è 1 anno ma è possibile estenderla su richiesta;

– la consegna è sempre gratuita fino a casa o in un punto di ritiro concordato in tutta Italia;

– se non si è soddisfatti dell’auto è possibile restituirla entro 21 giorni e riavere indietro la somma pagata.

Prima di essere esposte nella vetrina online di Autohero tutti i veicoli devono superare un controllo approfondito e il ricondizionamento delle parti che possono compromettere l’estetica e la sicurezza di guida. Come vedremo nei paragrafi successivi, Autohero permette di acquistare un’auto usata con permuta o vendere semplicemente un’auto usata. Ma per policy le auto in vendita non provengono da privati. Si tratta infatti di veicoli che sono esclusivamente di proprietà di Autohero con predefiniti standard di qualità su sicurezza e pulizia delle auto. Il processo di ispezione e ricondizionamento avviene in centri specializzati in tutta Europa dove Autohero si affida all’esperienza di meccanici qualificati e attrezzature diagnostiche in queste fasi:

– ispezione e controllo delle auto in ingresso per oltre 420 check points;

– registrazione delle informazioni emerse dal check;

– ricondizionamento.

I centri sono dislocati in punti strategici sul territorio europeo (2 in Germania, 1 in Spagna e 1 in Polonia, prossimamente anche in Belgio). Da dicembre 2022 Autohero avrà due nuovi stabilimenti anche in Italia. A Pizzale e Oriolo – a circa 64 chilometri da Milano – le auto sono ispezionate e ripristinate secondo gli standard di qualità dell’azienda. Una volta a regime è prevista una capacità produttiva fino a 23.800 veicoli ricondizionati l’anno e per raggiungere questo traguardo saranno creati oltre 250 nuovi posti di lavoro. Qui troveranno impiego meccanici esperti e specialisti che si occuperanno dei processi di ristrutturazione e della documentazione per lo shop online. L’ampia varietà di foto è un valore aggiunto che permette agli acquirenti di analizzare un veicolo in ogni dettaglio e salire virtualmente a bordo grazie alla visione a 360° degli interni dell’auto. Una volta scelta quella che ci piace, come si compra l’auto usata su Autohero? Ecco le risposte.

COMPRARE UN’AUTO USATA SU AUTOHERO: COME FUNZIONA

Per poter comprare un’auto usata su Autohero la prima cosa da fare è creare un account grazie al quale si può controllare lo stato di consegna dell’auto e tenere traccia di tutti i dettagli relativi all’ordine. Una volta scelta l’auto da comprare tutte le fasi avvengono interamente online fino alla consegna:

– dopo aver scelto l’auto puoi scegliere l’opzione di consegna, il metodo di pagamento (bonifico o finanziamento) ed estendere la durata della garanzia;

– al completamento dell’ordine si versa un acconto di 500 euro e viene prodotto il contratto di vendita;

– con il pagamento alla consegna, il saldo è richiesto solo una volta ricevuta l’auto, dopo averla vista da vicino e provata. Per rendere la transazione più veloce è necessario che il pagamento del saldo avvenga tramite bonifico istantaneo. Quindi assicurati che l’app della tua banca lo preveda.

PERMUTA AUTO USATA CON AUTOHERO

Il processo di permuta è altrettanto molto semplice: fai la valutazione online su Autohero e ricevi la proposta via mail. Una volta scelta l’auto da comprare applichi il valore della permuta in fase di ordine e pagherai solo la differenza. La valutazione tiene conto sia delle condizioni dichiarate dell’auto sia della domanda del mercato per quel modello offerto in permuta. Se hai scelto la consegna a domicilio, l’auto in permuta sarà ritirata al momento della consegna dell’auto acquistata. Si può anche scegliere di vendere l’auto usata tramite Autohero. In tal caso serve fissare un appuntamento in una delle filiali partner e consegnare le chiavi dell’auto. La somma pattuita sarà poi inviata tramite bonifico dopo pochi giorni.

CONSEGNA AUTO ACQUISTATA SU AUTOHERO

La consegna Autohero è un momento celebrativo per gli acquirenti, infatti nella maggior parte delle regioni le auto usate viaggiano su un furgone trasparente fino a casa del cliente. Si può anche concordare il passaggio di chiavi in uno dei punti di ritiro o un indirizzo a scelta. La consegna è sempre gratuita e senza costi aggiuntivi. Un’altra chicca interessante è che in fase d’ordine, viene mostrata la data di consegna stimata per l’auto scelta e tramite l’account essere aggiornato sui vari avanzamenti dell’ordine. Ma se dopo la consegna l’auto acquistata non ti soddisfa puoi esprimere diritto di recesso entro 21 giorni dalla data di acquisto dell’auto ed entro 500 km di percorrenza per ottenere un rimborso del 100%.

GARANZIA AUTO USATA CON AUTOHERO

La garanzia Autohero è 1 anno su ogni auto senza limiti di percorrenza, inclusa nel prezzo e copre eventuali guasti relativi a numerose componenti del motore e del cambio. In caso di guasti Autohero indirizza il cliente presso una delle officine partner convenzionate.