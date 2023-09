Auto usate: solo il 36% incontra il venditore di persona in Germania

Un crescente numero di potenziali acquirenti di auto usate in Germania predilige i contatti digitali con i concessionari rispetto all’incontro di persona con il venditore. L’acquisto di un’auto usata, può nascondere sempre molte insidie di cui parliamo nel dettaglio nella guida completa all’acquisto delle auto usate. Secondo un sondaggio commissionato da DEKRA circa 1 acquirente su 3, guarda il venditore dritto negli occhi almeno nelle fasi iniziali dell’acquisto e noi sappiamo perché. Ecco i dettagli dell’indagine.

ACQUISTO AUTO USATA E CONTROLLI ONLINE

I canali di vendita delle auto usate online sono cresciuti esponenzialmente, così è molto più facile avviare una conversazione a distanza con il venditore ancora prima di aver visto l’auto che si vuole acquistare da vicino. Inoltre, oggi ci sono anche molti strumenti digitali che permettono ai consumatori di fare una iniziale valutazione dell’annuncio, ad esempio con la verifica dei km dell’auto online, assieme a molte altre informazioni (es. incidenti gravi subiti, furto, etc.). Questo trend in crescita spiega perché la maggior parte degli acquirenti di auto usate in Germania fanno quasi tutto online.

2 ACQUIRENTI DI AUTO USATE SU 3 PREFERISCONO I CANALI DIGITALI IN GERMANIA

Tornando all’indagine condotta da Ipsos per conto di Dekra, il sondaggio è stato sottoposto a un totale di 1.000 persone nei mesi di giugno e luglio 2023, metà delle quali avevano acquistato un’auto usata negli ultimi due anni e l’altra metà stava valutando l’acquisto nel prossimo futuro. Come anticipato in apertura, il risultato evidenzia che solo una minoranza degli intervistati (36%) preferisce il contatto personale con il venditore. Tra questi il 28% predilige il colloquio diretto con il rivenditore in loco, mentre l’8% lo fa telefonicamente. Tra le preferenze di contatto digitali poi ci sono:

l’ e-mail al primo posto con il 46% ;

al primo posto con il ; WhatsApp , 24% ;

, ; app dedicata del concessionario o del produttore del veicolo, 19% ;

dedicata del concessionario o del produttore del veicolo, ; Facebook, 7%.

ACQUISTO AUTO USATA: RISPONDERE SUBITO AI CLIENTI FA LA DIFFERENZA

Quando il contatto avviene attraverso canali digitali la maggior parte dei clienti si aspetta una risposta rapida dal rivenditore di auto usate. In particolare:

34% degli intervistati entro 24 ore ;

degli intervistati entro ; 20% entro 3-6 ore ;

entro ; 18% in 2 ore ;

in ; 15% in 1 ora ;

in ; 5% entro 30 minuti.

“Complessivamente oltre il 90% degli intervistati si aspetta una risposta coerente alla propria richiesta online entro al massimo 24 ore. La velocità può fare la differenza tra una vendita di auto usate di successo o un potenziale cliente deluso”, afferma Guido Kutschera, CEO di DEKRA Automobil. “Ma anche se la vendita non si conclude, il rivenditore trae comunque vantaggio dalla capacità di rispondere in modo rapido e competente alla parte interessata.”