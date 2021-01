Auto usate online: -14% di vendite nel 2020

Auto usate vendute online nel 2020: ecco il bilancio di una delle maggiori aziende di vendita diretta di veicoli usati online

Il mercato delle auto usate online 2020 è l’ombra di quanto abbiamo raccontato sui passaggi di proprietà nel 2020. Nonostante il ricorso alla connettività e allo smart working, le vendite di auto usate online hanno incassato un pesante -14%, per effetto dell’emergenza Coronavirus. Lo afferma una delle maggiori aziende di compravendita di auto online che ha fatto proprio del web la sua principale strategia di mercato.

AUTO USATE ONLINE: ANDAMENTO DEL MERCATO NEL 2020

Nel primo semestre 2020 sono state vendute il 22% in meno di auto usate online. “È terminato un anno veramente difficile, anche per il mondo dell’auto”, afferma l’azienda. Se le immatricolazioni auto nuove 2020 sono diminuite del -28% rispetto al 2019, il mercato delle auto usate ha resistito ma non troppo: –13,8%. Risultato simile per la vendita di auto usate online nel 2020 che ha fatto registrare -14,2%, limitando i danni rispetto ai mesi più critici della prima fase Covid-19. Pandemia e lockdown hanno inevitabilmente fermato tutto, nonostante i concessionari e le officine auto sono sempre stati tra le attività autorizzate a restare aperte. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

AUTO USATE VENDUTE ONLINE E PASSAGGI DI PROPRIETA’

“Il 2020 era iniziato con ottime premesse per le auto usate online, con il primo bimestre chiuso con un +4,7% rispetto allo stesso periodo del 2019”, spiega l’azienda. Il periodo più critico per le vendite di auto usate online si è registrato nel secondo trimestre (Q2 nel grafico sotto), con -30% di vendite rispetto al 2019. Ma l’azienda diventata primo venditore diretto di auto usate online (vuol dire che non fa da motore di ricerca come altri siti, ma le acquista direttamente) ha individuato il mese peggiore a novembre (-20%). Basta pensare che i passaggi di proprietà a novembre 2020, escluse le intestazioni temporanee dei rivenditori sono state del -5% (dati PRA). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

MERCATO AUTO USATE ONLINE: VENDITE FERME COME NELLE CONCESSIONARIE

La contrazione della compravendita di auto usate online nel 2020, secondo l’azienda, è dipesa anche dallo stop alle maggiori attività che ruotano attorno ai veicoli usati. “Con fabbriche e concessionari che hanno chiuso per diverso tempo, è stato complesso nei mesi dell’emergenza sanitaria anche l’approvvigionamento di vetture. Sono stati molti i problemi di stock per il settore, che purtroppo sono proseguiti anche nei mesi estivi e nell’ultimo trimestre”.