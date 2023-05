Auto usate: italiani più attenti alla prova su strada che ai km reali

L’attenzione degli acquirenti di auto usate verso la genuinità dei km dichiarati dal venditore è migliorata solo negli ultimi anni. E’ grazie anche alla digitalizzazione dei database e alla registrazione dei dati e degli eventi importanti come incidenti gravi, tagliandi di manutenzione, revisioni, esportazioni, etc. che oggi chi compra un’auto usata può scoprire se i km sono reali come abbiamo spiegato in un altro approfondimento. A seconda dei Paesi in cui avviene l’acquisto però si dà un peso differente ai parametri che non andrebbero sottovalutati. Una nuova indagine di car Vertical, attribuisce agli italiani la minore attenzione al contachilometri rispetto ad altre verifiche che ritengono prioritarie. Ecco i dettagli.

L’INDAGINE DI CAR VERTICAL SULL’ACQUISTO AUTO USATA IN 8 PAESI

L’indagine di car Vertical, società specializzata nella ricostruzione dello storico delle auto, ha condotto una ricerca in 8 paesi, tra cui anche l’Italia. L’obiettivo è stato capire quali sono i fattori principali che influenzano le decisioni di acquisto di un’auto usata attraverso i controlli richiesti online tramite la piattaforma. L’indagine rivela che In Italia e Francia si controlla meno spesso la storia di un’auto usata online prima di comprarla, vederla da vicino e fare una prova su strada. Diversamente invece in Ungheria, Regno Unito e Polonia è più frequente la verifica dello storico di un veicolo. Se vi state chiedendo cos’è il controllo dello storico di un’auto, adesso ve lo spieghiamo.

COS’E’ LO STORICO DI UN’AUTO USATA

Puoi controllare la storia di un’auto usata direttamente online tramite il numero di telaio (anche noto come “VIN”) o la targa dell’auto e funziona, perché l’abbiamo già provato per voi. Basta inserire una delle due informazioni per capire se sarà un buon acquisto o un pessimo affare. Clicca il banner qui sotto e riceverai informazioni dettagliate su:

storico dei chilometri percorsi dell’auto usata;

percorsi dell’auto usata; esistenza di denunce di furto auto in Italia e all’estero ;

; incidenti rilevanti in cui è stata coinvolta l’auto, i danni subiti e rimborsati al proprietario;

rilevanti in cui è stata coinvolta l’auto, i danni subiti e rimborsati al proprietario; utilizzo dell’auto come taxi o auto a noleggio;

Questo servizio online ti permette di conoscere praticamente tutto ciò che un venditore poco trasparente non ti direbbe mai dell’auto usata che vorresti comprare.

Se non vedi il banner, clicca qui per controllare i km dell’auto usata.

ACQUISTO AUTO USATA: COME LO FANNO GLI ITALIANI

Secondo l’indagine di car Vertical soltanto per il 15,8% delle auto usate acquistate gli italiani hanno chiesto consiglio ad amici o parenti. Qualcosa di simile avviene anche in Francia e Spagna, mentre in Romania, Repubblica ceca, Ungheria e Polonia, il giudizio di conoscenti conta molto. Tra i fattori principali che precedono l’acquisto di un’auto usata gli italiani contano molto su:

prova su strada, 27,9%;

su strada, 27,9%; verifica storico auto, 13,3%;

auto, 13,3%; preventivo dell’assicurazione, 12,9%.

Secondo le richieste effettuate sul portale tuttavia risulta che il 70,3% degli acquirenti di auto usate in Italia ha controllato online lo storico. “Ciò che ci ha sorpreso è il fatto che solo il 63% degli intervistati sapeva cos’è un VIN“, spiega Matas Buzelis di car Vertical, attribuendo a questo la discrepanza delle risposte, visto che il controllo dello storico si può fare anche attraverso la sola targa. In generale, l’indagine ha appurato che per auto con un valore fino a 1.000 euro, solo il 66% degli acquirenti ne controllerà lo storico. Tra 10.000 a 15.000 euro, la percentuale sale al 75% e per le auto che superano i 60.000 euro all’87%.