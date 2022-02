Auto usate: il 12% è con chilometri contraffatti

Ecco i Paesi dove è più alto il rischio di comprare un’auto usata con i chilometri contraffatti e come evitare la truffa

La truffa più temuta con l’acquisto delle auto usate è senza dubbio quella del contachilometri contraffatto. Un rischio che gli automobilisti europei corrono in media ogni 3-5 anni, per la frequenza con cui cambiano veicolo. L’indagine della piattaforma carVertical, che raccoglie ed elabora i dati sulla cronologia delle automobili, afferma che il rischio di essere truffati è più alto in alcuni Paesi, ma nessuno ne è esente. Ecco quali sono i Paesi di provenienza delle auto usate a cui prestare maggiore attenzione e come tutelarsi dalla truffa delle auto “schilometrate”.

AUTO USATE CON KM SCALATI: I PAESI PIU’ A RISCHIO

L’indagine della piattaforma si è basata su circa 900.000 controlli richiesti nel 2021 dagli utenti sulla storia passata delle auto. I risultati dimostrano che il rischio di acquistare un’auto usata con contachilometri contraffatto è altissimo in Lettonia. Oltre il 24% dei veicoli controllati su carVertical immatricolati in questo Paese ha ricevuto un ringiovanimento del contachilometri. Ciò significa che 1 auto usata su 4 in Lettonia è stata potenzialmente manomessa da qualcuno per attuare una truffa. Al secondo posto della classifica dei Paesi con la maggiore percentuale di frodi del contachilometri c’è la Romania: il 20% delle auto usate controllate su carVertical mostra indizi chiari che sono stati scalati i km reali. Le cose non sembrano andare meglio negli altri Paesi baltici: Estonia, Lituania, Russia e Ucraina sono i Paesi con la percentuale più alta di veicoli con incongruenze dei dati relativi al contachilometri. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

IN ITALIA CIRCA 1 AUTO USATA SU 10 HA I KM SCALATI

La truffa delle auto schilometrate sembrerebbe meno frequente, in alcuni Paesi dell’Europa centrale e meridionale, ma ciò non significa che non accada. In media, la quota di auto con km contraffatti va dal 12% al 14%, in vari Paesi tra cui anche l’Italia (Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Serbia, Polonia e Ungheria). Solo il Belgio è il Paese dell’indagine dove si corre un rischio più basso: meno di 1 auto su 10 a rischio truffa.

COME CONTROLLARE I KM DI UN’AUTO USATA

Acquistando inconsapevolmente un’auto con i km reali scalati a un prezzo apparentemente più conveniente, il rischio è doppio:

– le auto più recenti lasciano sempre più tracce (database di assicurazioni, revisione auto, reti di officine, etc.) e in futuro sarà anche più complicato rivendere un’auto per cui non si può giustificare l’incongruenza dei dati del contachilometri;

– un’auto usata con il contachilometri scalato costa in media 25% in più rispetto al prezzo di mercato che avrebbe l’auto con la percorrenza reale. Inoltre si deve mettere in conto una manutenzione più onerosa di quella che richiederebbe l’auto se i km fossero reali. Ma non sapendolo si fa la manutenzione relativa ai km contraffatti, aumenta il rischio di panne e quindi i costi per le riparazioni impreviste;

“Le principali fonti di auto usate per i mercati dell’Europa orientale sono Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Italia”, afferma Matas Buzelis, di carVertical. “Le transazioni automobilistiche internazionali sono le più rischiose, perché è qui che le letture del chilometraggio spesso vengono manomesse”.

– lo storico dei chilometri dell’auto usata;

– se l’auto usata risulta rubata in Italia o all’estero;

– eventuali incidenti rilevanti;

– se il veicolo è stato utilizzato come taxi o auto a noleggio;

