Auto usate diesel: il 60% dei passaggi di proprietà è tra rivenditori

Il mercato delle auto usate diesel ad aprile 2021 è più vivo che mai, oltre 1 auto su 2 nei piazzali è a gasolio: il bilancio ACI sui passaggi di proprietà

Le auto usate diesel tornano in testa alle vendite di aprile 2021 con i passaggi di proprietà tra rivenditori e privati. Il mercato in calo del -4,4% rispetto allo stesso mese del 2019, dà ragione alle alimentazioni tradizionali (benzina e diesel), con le auto elettrificate in crescita ma con volumi marginali. Ecco i dati del bilancio auto usate nel bollettino dell’Automobile Club d’Italia.

AUTO USATE DIESEL IN TESTA AI PASSAGGI DI PROPRIETA’

Il bilancio delle auto usate vendute in Italia ad aprile 2021 è confrontato con lo stesso mese del 2019 per filtrare gli effetti dell’emergenza sanitaria. Nonostante questo però il numero di passaggi di proprietà è in calo di oltre il 4%. Ad aprile 2021 sono stati registrati 242.215 passaggi netti di proprietà (oltre 11 mila veicoli in meno) con una media giornaliera in calo del 9%. Ogni 100 auto nuove immatricolate ne sono state vendute 168 usate, con la stessa proporzione sia ad aprile 2021, sia nel primo quadrimestre.

AUTO USATE DIESEL, BENZINA ED ELETTRIFICATE VENDUTE IN ITALIA

Le auto usate diesel (circa 50%) fanno da volano, a dispetto delle ridotte vendite di veicoli nuovi (solo il 22% delle auto nuove è a gasolio ad aprile 2021). Nel mercato dell’usato prevalgono invece le alimentazioni tradizionali diesel e benzina. Mentre la quota delle auto usate ibride a benzina inizia a prendere consistenza (2%) e le prime compravendite di auto elettriche portano i volumi allo 0,3%. Le auto diesel sono in testa anche relativamente alle attività dei rivenditori, con il 58,1% delle minivolture registrate. Ad aprile, è positivo anche l’andamento del mercato dei motocicli usati: i passaggi di proprietà moto sono 68.957 con un incremento del 25,6% rispetto all’analogo mese del 2019 (+19,6% in termini di media giornaliera). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

RADIAZIONI AUTO USATE IN AUMENTO AD APRILE 2021

Le radiazioni di autovetture hanno messo a bilancio un incremento del 4,3% rispetto ad aprile 2019. Il tasso unitario di sostituzione risulta pari a 0,93 nel mese di aprile (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 93) e a 0,91 nell’intero primo quadrimestre dell’anno. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.