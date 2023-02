Auto usate di importazione online: 1 su 3 viene dalla Germania

Comprare un’auto, anche se usata è diventato un investimento importante per i bilanci di una famiglia a causa dei prezzi in costante aumento. Anche per questo si è diffusa l’abitudine di acquistare un’auto usata d’importazione. Secondo l’indagine di CarVertical, l’Italia è uno dei maggiori esportatori di auto usate vendute in altri Paesi, soprattutto dell’Europa dell’Est. Ma ci sono altrettante auto usate importate dall’estero in Italia. Dai controlli effettuati tramite la sua piattaforma, risulta la Germania è il primo Paese da cui l’Italia importa auto usate, perché ritenute migliori. Tuttavia, non bisogna abbassare la guardia perché l’importazione di auto usate è il modo migliore per cancellare la storia passata di un veicolo rubato, incidentato o con i km scalati. Nei paragrafi seguenti vi diciamo anche come controllare un’auto usata d’importazione.

LA COMPRAVENDITA DI AUTO USATE DA E PER L’ESTERO: QUALI RISCHI

Come spiega CarVertical, portale specializzato che ha accesso a numerosi database di informazioni sui veicoli, quando le auto si spostano da un Paese all’altro, è difficile tracciare la loro storia con i controlli tradizionali. La maggior parte dei Paesi non scambia i dati dei veicoli, quindi un’auto usata può subire gravi danni in Germania o in Belgio e poi essere venduta in Italia come nuova. Secondo il Market Transparency Index di CarVertical:

il 16,6% di tutte le auto usate controllate sulla piattaforma in Italia è stato danneggiato in passato;

di tutte le auto usate controllate sulla piattaforma in passato; l’11% delle auto usate in Italia controllate sulla piattaforma ha i km scalati o flasificati.

Queste statistiche dimostrano che il mercato dei veicoli usati in Italia è tutt’altro che trasparente e gli acquirenti dovrebbero proteggersi meglio dai tentativi ormai noti di truffa. Uno dei modi più completi per conoscere la storia passata di un’auto usata è attraverso il numero di targa o il VIN, grazie ad un servizio online utile e veloce che abbiamo provato per voi. Accedendo a una delle più grandi reti di database per le registrazioni dei veicoli si può ottenere:

verifica km auto usata;

verifica incidenti stradali gravi di un’auto usata;

di un’auto usata; ricerca di denunce di furto auto in Italia e all’estero ;

; controllo delle auto usate per noleggio o altri usi speciali.

GLI ITALIANI PREFERISCONO IMPORTARE AUTO USATE DALLA GERMANIA

La ricerca condotta da CarVertical ha rivelato da quali Paesi vengono importate più auto usate in Italia. L’indagine non è rappresentativa dell’intero mercato, ma offre un’interessante fotografia della compravendita internazionale di auto usate da e verso l’Italia, che si basa sui dati dei veicoli a cui ha accesso l’azienda. Dal report risulta che le auto usate in vendita online e importate in Italia provengono prevalentemente da:

Germania , 36,3%;

, 36,3%; Francia , 13,9%;

, 13,9%; Romania , 9,5%;

, 9,5%; Belgio , 6,7%;

, 6,7%; Spagna, 5,5%.

Questi dati sono stati estratti analizzando più di 1 milione di report sullo storico delle auto vendute.

PAESE CHE SCEGLI, DIFETTI AUTO CHE TROVI

Le condizioni di un veicolo e i problemi delle auto usate dipendono prevalentemente dal Paese di provenienza. Ad esempio:

le auto usate dai Paesi nordici presentano in genere una maggiore corrosione a causa della neve, del sale e delle temperature rigide;

presentano in genere una maggiore a causa della neve, del sale e delle temperature rigide; le auto provenienti dalla Spagna la vernice delle auto usate può essere sbiadita a causa della luce solare particolarmente intensa.

la può essere a causa della luce solare particolarmente intensa. La Germania, a seconda della regione, ha un clima mite (prevalentemente meridionale) e generalmente delle strade in condizioni migliori che in Italia, che comportano meno problemi alle sospensioni.

Non perderti molti altri consigli e info utili nella Guida all’acquisto dell’auto usata.