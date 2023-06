Auto usate con km scalati: fino a 5000 euro il rischio aumenta

Nel processo di acquisto di un’auto usata, il prezzo è il fattore decisivo per molti consumatori. Ma è proprio in determinate fasce di prezzo che si insinua una maggiore probabilità di comprare un’auto con i km scalati. Secondo un’indagine di carVertical, società specializzata nel ricostruire la cronologia delle auto usate, 1 auto usata su 9 in Italia ha un chilometraggio alterato. Inoltre, le maggiori probabilità di essere truffati si hanno quando si acquista un’auto con un prezzo inferiore a 5.000 euro. Ecco tutti i dati in dettaglio.

COMPRARE UN’AUTO DAL PREZZO PIU’ BASSO È LA SCELTA MIGLIORE?

La convenienza del prezzo delle auto usate è spesso uno specchietto per allodole, ma neppure un prezzo alto è garanzia assoluta di genuinità dell’auto. Anzi, proprio sulle auto premium e molto sfruttate nei primi anni di vita è facile adottare il trucco dei km scalati. Secondo l’indagine di CarVertical le auto usate vendute online riportano km non reali o hanno subito danneggiamenti in incidenti stradali. “Ci sono tre categorie di prezzo con il più alto tasso di frode del contachilometri. I veicoli che costano fino a 5.000 euro e quelli che costano tra i 15.000 e i 30.000 euro sono i più rischiosi da acquistare. Le tendenze in altri Paesi europei sono diverse, e i veicoli più economici sono in genere controllati meno spesso; quindi, gli italiani dovrebbero essere cauti anche quando acquistano auto a basso costo”, afferma Matas Buzelis, esperto di automobili di carVertical.

LA VERIFICA DEI KM REALI AUTO USATA

L'indagine di CarVertical si basa sui report dei controlli dello storico tramite targa o VIN richiesti online tramite la piattaforma.

lo storico dei chilometri dell’auto usata ;

; se l’auto usata risulta rubata in Italia o all’estero ;

; eventuali incidenti rilevanti ;

; se il veicolo è stato utilizzato come taxi o auto a noleggio;

Grazie a questo servizio online potrai sapere tutto sulla storia dell'auto usata che hai deciso di comprare.

PREZZO AUTO USATE E RISCHIO KM SCALATI O DANNI

Il report che in Italia le auto usate più economiche potrebbero essere soggette a manomissione dei km reali, ma cosa anche peggiore aver subito un incidente con danneggiamenti gravi. Ovviamente le auto riparate in economia rappresentano oltre che una truffa anche un serio pericolo per i futuri acquirenti. Il prezzo di vendita delle auto usate è così associato al rischio di comprare un’auto con i km scalati:

tra 15 e 20 mila euro , il 13,5% delle auto usate controllate da carVertical in Italia ha subito la manomissione dei km;

, il delle auto usate controllate da carVertical in Italia ha subito la manomissione dei km; tra i 20.000 e i 30.000 euro , il 13,7% ;

, il ; oltre 30.000 euro, il 10,8%.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Il 53,9% delle auto fino a 5.000 euro in Italia è stato coinvolto in un incidente o ha subito altri danni. Tra 5.000 e 10.000 euro presentano il minor numero di danni (38,9%), mentre oltre i 30.000 euro quasi 1 auto su 2 (47,4%) ha subito grossi danni prima della vendita.