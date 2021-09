Auto usate ad agosto 2021: -7% ma crescono le elettrificate

Radiazioni e passaggi di proprietà di auto usate ad agosto superano le immatricolazioni: i dati del bilancio ACI

Le auto usate ad agosto 2021 hanno fatto registrare un calo di circa il 7%, con 183.244 passaggi di proprietà di automobili, rispetto al totale di 248.578 trasferimenti. L’evidenza più eclatante è che ad agosto sono diminuite in maniera più forte le minivolture, cioè le intestazioni temporanee dei rivenditori. Mentre le auto usate a benzina e diesel seguono il trend negativo, sono controbilanciate dai trend delle auto ibride ed elettriche usate. Ecco tutti i numeri del bollettino dell’Automobile Club d’Italia.

262 AUTO USATE AD AGOSTO 2021 OGNI 100 IMMATRICOLAZIONI

I passaggi di proprietà delle auto usate al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei) hanno chiuso il bilancio mensile in calo del -6,8% rispetto ad agosto 2020. Come media giornaliera si tratta di una riduzione dell’11%. Mentre la flessione delle minivolture di auto usate ad agosto ha fatto registrare una variazione del -20,5% (-24,1% la media giornaliera). Ogni 100 auto nuove immatricolate sono state vendute 262 auto usate nel mese di agosto. Come riporta l’ACI, per il secondo mese consecutivo i passaggi di intestatario sono oltre il doppio delle auto iscritte per la prima volta al PRA e 182 nei primi otto mesi dell’anno. Tra gennaio e agosto 2021 sono comunque aumentati i trasferimenti di proprietà del +25,7% per le autovetture, del +31,8% per i motocicli e del +26,7% per tutti i veicoli, rispetto allo stesso periodo del 2020.

AUTO USATE VENDUTE AD AGOSTO PER ALIMENTAZIONE

I passaggi di proprietà delle auto usate ad agosto a benzina e diesel continuano a prevalere sul totale, nonostante il trend negativo. La quota di mercato delle auto ibride a benzina usate prosegue comunque la sua crescita (+2,5% ad agosto). Per quanto riguarda infine le minivolture, in primo piano sempre le auto diesel (incidenza del 56,9% ad agosto, seppure in calo del 22,9% rispetto ad agosto 2020). Mentre le auto ibride a benzina hanno raggiunto nel mese di agosto una quota del 2,9% di intestazioni temporanee. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

ANCHE LE RADIAZIONI DI AUTO USATE SUPERANO LE IMMATRICOLAZIONI

Le radiazioni di auto usate ad agosto 2021 hanno superato le immatricolazioni: ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 118 (92 da inizio anno). Il bilancio vede comunque una variazione negativa del 5,4% (-9,7% in media giornaliera) rispetto ad agosto 2020. Crescono invece le radiazioni di motocicli che ad agosto sono aumentate del +4,8%, anche grazie a una giornata lavorativa in più.