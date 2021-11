Auto usate a ottobre 2021: +348% i modelli elettrici

Le auto usate vendute a ottobre doppiano le prime immatricolazioni: la crisi dei semiconduttori spinge i passaggi di proprietà

La crisi dei semiconduttori ha catalizzato il mercato dell’usato che, anche se in contrazione rispetto all’anno scorso, vende più del doppio rispetto alle prime iscrizioni. Le auto usate vendute a ottobre 2021 sono 255 ogni 100 nuove immatricolazioni. Ecco i dati del report ACI-Trend, che rivelano quali sono le auto usate più vendute ad ottobre.

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE A OTTOBRE 2021

Le immatricolazioni di auto nuove a ottobre 2021 hanno registrato -36%, a causa della carenza di componenti e questa crisi che si trascina da mesi ha spinto molti a comprare l’auto usata. Secondo i dati del Pubblico registro automobilistico, sono in totale quasi 266 mila i passaggi di proprietà (-12,6% rispetto ai 304 mila di ottobre 2020). Il calo è ancora più marcato se si guarda alle minivolture, cioè i passaggi temporanei dei salonisti in attesa di rivendere l’auto. I piazzali di auto usate infatti si sono riempiti del 26% di auto in meno. Stesso andamento per i passaggi di proprietà moto, ma con una decrescita più contenuta. Ad ottobre 2021 calano del 4,7% rispetto allo stesso mese del 2020 e in termini di media giornaliera il bilancio è tutto sommato invariato (0,2%).

AUTO USATE VENDUTE A OTTOBRE PER ALIMENTAZIONE

Tra le auto usate vendute ad ottobre 2021, benzina e diesel rappresentano la maggiore preferenza dei consumatori per volumi. Tuttavia l’andamento rispetto al 2020 è in calo a favore delle elettrificate. I passaggi di proprietà delle auto usate ibride a benzina (3% e +139%) ed elettriche (0,5% e +348%) crescono tra i privati. Anche l’interesse dei rivenditori per le alimentazioni green è sempre più forte:

– Auto ibride benzina: (3% e +85% rispetto al 2020);

– Auto elettriche: (0,7% e +200% rispetto al 2020);

– Benzina: (30% e -28% rispetto al 2020);

– Diesel: (55% e -27% rispetto al 2020);

RADIAZIONI DI AUTO USATE A OTTOBRE 2021

Calo a doppia cifra ad ottobre per le radiazioni di auto usate che hanno messo a bilancio un decremento mensile del 21,7% rispetto allo stesso mese del 2020 (-18% è la media giornaliera). Il risultato è pressoché analogo anche in confronto al mese pre-Covid ottobre 2019 (-17%). Per il quarto mese consecutivo le radiazioni sono più delle prime iscrizioni (per ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 109 ad ottobre e 96 nei primi dieci mesi dell’anno). In lieve frenata anche le radiazioni di motocicli, che ad ottobre hanno registrato un calo mensile del 3,4%.