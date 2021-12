Auto usate a novembre, tornano in positivo (+4%) con 255 mila passaggi

Tornano a crescere i passaggi di proprietà delle auto usate tra privati a novembre, ma frena l’acquisto di veicoli usati dei rivenditori: i dati del bilancio ACI

Il mercato delle auto usate a novembre 2021 torna con segno positivo rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Riprendono a crescere i passaggi di proprietà tra privati, mentre calano le radiazioni di veicoli usati. A novembre per ogni 100 immatricolazioni di auto nuove sono state vendute 233 auto usate, con le preferenze di auto elettriche e ibride in aumento. Ecco tutti i numeri del bollettino ACI-Trend.

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE A NOVEMBRE 2021

I passaggi di proprietà delle auto usate al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) sono aumentati del 4,4% rispetto a novembre 2020. L’elaborazione dell’Automobile Club d’Italia, evidenzia comunque un calo del 5,3% in termini di media giornaliera rispetto allo stesso mese preCovid 2019. Per ogni 100 autovetture nuove a novembre ne sono state vendute 232 usate per il quinto mese consecutivo, cioè oltre il doppio di quelle iscritte per la prima volta al PRA e 196 nel periodo gennaio-novembre 2021. Ancora in flessione invece le minivolture, che a novembre sono diminuite del 14,8%, denotando un rallentamento dell’acquisizione di veicoli da parte dei salonisti.

AUTO USATE VENDUTE A NOVEMBRE PER ALIMENTAZIONE

Tra le auto usate vendute a novembre 2021, benzina e diesel rappresentano la maggiore preferenza dei consumatori per volumi. L’andamento rispetto al 2020 è in recupero (+6% le auto usate a benzina, +2% le auto usate diesel). I passaggi di proprietà delle auto usate ibride a benzina (3% in quota e +163% in trend) ed elettriche (0,6% e +440%) crescono di più tra i privati. Anche l’interesse dei rivenditori per le alimentazioni green è sempre più forte:

– Auto ibride benzina: (3,7% e +133% rispetto al 2020);

– Auto elettriche: (0,8% e +214% rispetto al 2020);

– Benzina: (30% e -19% rispetto al 2020);

– Diesel: (55% e -17% rispetto al 2020);

RADIAZIONI DI AUTO USATE A NOVEMBRE 2021

A novembre 2021, le radiazioni di auto usate sono diminuite del 22% rispetto allo stesso mese del 2020 (si riduce al -9% la media giornaliera rispetto al mese precedente). Per il quinto mese consecutivo, tuttavia, le radiazioni di autovetture hanno superato le prime iscrizioni: per ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 102 nel mese di novembre (96 nei primi undici mesi dell’anno). Risultati positivi, al contrario, per le radiazioni di motocicli che a novembre hanno messo a bilancio un incremento mensile del 6,2% (+6,5% in termini di media giornaliera rispetto a novembre 2019).