Auto usate a gennaio 2021: -16% per effetto ecoincentivi

I passaggi di proprietà auto usate a gennaio 2021 subiscono l’effetto ecoincentivi: i rivenditori comprano meno e gli acquirenti guardano al nuovo

Il mercato delle auto usate a gennaio 2021 cede il passo alle auto nuove, più accattivanti grazie agli incentivi con o senza rottamazione. Lo afferma il bollettino ACI-trend sui passaggi di proprietà auto usate, in calo del -16,5% rispetto all’anno precedente. Ecco i dati in dettaglio sul bilancio delle auto usate a gennaio 2021.

AUTO USATE A GENNAIO 2021: QUANTI PASSAGGI DI PROPRIETA’

Al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei dei rivenditori di auto usate), il bilancio delle auto usate a gennaio 2021 chiude in calo del 16,5% rispetto a gennaio 2020. In termini di media giornaliera equivale a dire che sono state vendute il 7,7% in meno di auto rispetto alla fase che precedeva l’emergenza Covid-19. I passaggi di proprietà delle auto usate a gennaio 2021 sono circa 45 mila in meno rispetto al 2020. Per ogni 100 auto nuove nel mese di gennaio 2021 sono state vendute 161 auto usate, un numero ben lontano dal picco di 200 unità che era stato raggiunto qualche anno fa. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

AUTO USATE A GENNAIO 2021 VS INCENTIVI AUTO NUOVE

L’elaborazione ACI sui dati del Pubblico Registro Automobilistico segnala una forte diminuzione delle minivolture. Le auto usate acquistate dai rivenditori a gennaio 2021 sono diminuite del 29,7% (variazione giornaliera: -22,3%). Secondo l’ACI, il fenomeno è accentuato dall’entrata in vigore dei nuovi incentivi 2021 che richiedono la rottamazione della vecchia auto data in consegna al concessionario. Numeri a parte invece riguardano le auto elettrificate in crescita sia sul mercato del nuovo sia sul mercato dell’usato. Contestualmente, diminuiscono le quote di mercato delle auto diesel e a benzina. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

IN CALO ANCHE LE RADIAZIONI DI AUTO USATE

Nonostante i nuovi incentivi alla rottamazione, il bilancio delle radiazioni di auto a gennaio 2021 resta con segno negativo. I dati del PRA evidenziano una riduzione del 12,5% rispetto a gennaio 2020 (-3,3% come media giornaliera). Il tasso unitario di sostituzione (cioè quante auto nuove vengono immatricolate a fronte delle radiazioni) a gennaio 2021 è stato pari a 0,82. Ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 82. In diminuzione sono anche le radiazioni di motocicli che diminuiscono a gennaio del 10,6% (-1,2% la media giornaliera). D’altro canto però, i passaggi di proprietà moto sono in crescita del +10,8%.