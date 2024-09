Auto usata danneggiata da alluvione: come riconoscerla

Negli ultimi anni, l’intensificarsi dei cambiamenti climatici ha portato a un aumento significativo di eventi meteorologici estremi, tra cui piogge torrenziali e inondazioni sempre più frequenti. Questi fenomeni non solo mettono a rischio la sicurezza delle persone e la stabilità delle infrastrutture, ma rappresentano anche una minaccia crescente per i veicoli. Le auto esposte a inondazioni possono subire gravi danni, compromettendo la loro sicurezza, funzionalità e il valore, poiché le riparazioni possono essere molto costose. Quasi sempre, infatti, queste auto vengono demolite o finiscono nuovamente sul mercato dopo essere state risistemate alla meglio. Per questo motivo, è fondamentale saper riconoscere un’auto usata in vendita che è stata alluvionata. Non è sempre facile, ecco perché nei prossimi paragrafi vi parliamo degli indizi da cercare e anche di un nuovo servizio online che rivela se l’auto ha subito danni da maltempo tramite la targa.

I SEGNI DI UN’AUTO DANNEGGIATA DA ALLUVIONE: COSA CERCARE

Identificare un veicolo che ha subito danni da alluvione può essere una sfida. Spesso, i segni di danneggiamento non sono immediatamente visibili e possono manifestarsi solo a distanza di tempo, aggravando i costi di riparazione per l’acquirente. Tuttavia, esistono alcuni indizi che possono aiutare a riconoscere un’auto che ha subito danni da inondazione.

Uno dei primi segnali a cui prestare attenzione è l’odore all’interno dell’abitacolo. Un persistente odore di muffa o umidità è un indicatore di una possibile esposizione all’acqua. Ma attenzione, perché può anche essere solo acqua accumulata sotto ai tappetini per altre cause. Anche se i venditori possono cercare di mascherare questo odore con deodoranti per auto, accendere l’aria condizionata durante la prova può rivelare la presenza di umidità intrappolata nell’impianto, causando odori sgradevoli e potenziali problemi di salute.

Un altro segno rivelatore riguarda i fari e i fanali posteriori: l’appannamento interno può indicare infiltrazioni d’acqua. Allo stesso modo, è fondamentale controllare con attenzione il bagagliaio, in particolare l’area destinata alla ruota di scorta, dove spesso si trovano tracce di umidità difficili da eliminare.

LA CORROSIONE: UN PERICOLO NASCOSTO NELLE AUTO ALLUVIONATE

La ruggine è un problema comune nelle auto usate, ma i veicoli che sono stati sommersi in acqua, soprattutto se salata, sono particolarmente vulnerabili alla corrosione. L’acqua salata accelera il processo di ossidazione, compromettendo gravemente parti fondamentali del veicolo come le cerniere delle porte, i bulloni, le molle dei sedili e altre componenti metalliche. Prima di acquistare un’auto usata, è dunque essenziale controllare attentamente queste parti per individuare segni di corrosione, che potrebbero indicare una precedente esposizione all’acqua.

IMPIANTO ELETTRICO: I DANNI NON SONO FACILMENTE VISIBILI

Le auto moderne sono dotate di sofisticati impianti elettrici e decine di centraline e dispositivi di sicurezza che possono essere irrimediabilmente danneggiati dall’acqua, ad esempio i pretensionatori delle cinture di sicurezza e le centraline degli airbag che si trovano nella parte bassa dell’abitacolo. Sebbene al momento dell’acquisto i dispositivi elettrici possano sembrare funzionanti, i danni causati dalla corrosione potrebbero emergere solo dopo mesi, quando i contatti interni iniziano a deteriorarsi. Per questo motivo, è importante testare accuratamente tutti i componenti elettronici del veicolo, come alzacristalli, sistema di infotainment e computer di bordo, prima di procedere con l’acquisto.

L’IMPORTANZA DI UN REPORT STORICO DELL’AUTO

Oltre all'ispezione visiva e funzionale, che puoi fare seguendo i consigli della Guida completa all'acquisto dell'auto usata, una delle misure più efficaci per evitare di acquistare un'auto danneggiata da alluvione è richiedere un report dettagliato sulla storia del veicolo. Strumenti come quelli offerti da carVertical permettono di verificare se l'auto ha trascorso del tempo in aree colpite da fenomeni naturali, grazie alla nuova funzione "Disastri naturali". Sebbene la presenza di un evento di questo tipo nella cronologia del veicolo non sia una prova certa di danni da allagamento, è un campanello d'allarme che merita ulteriori indagini.

Tutto ciò che si deve fare è inserire il numero di telaio (noto anche come "VIN") o la targa dell'auto per ottenere tutte le informazioni sulla vettura usata che si sta considerando di acquistare.

È possibile scoprire:

Lo storico dei chilometri percorsi dall’auto usata;

dall’auto usata; Lo storico dei tagliandi effettuati;

effettuati; Eventuali segnalazioni di furto dell’auto in Italia o all’estero;

dell’auto in Italia o all’estero; Informazioni sugli incidenti significativi e i relativi costi;

significativi e i relativi costi; Se il veicolo è stato utilizzato come taxi o auto a noleggio.

Grazie a questo servizio online, si potranno conoscere tutti i dettagli sulla storia dell'auto usata che si vuole acquistare.

