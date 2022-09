Auto usata: 50% italiani non la comprerebbe da Meloni, Letta e Calenda

In caso di acquisto di un'auto usata il 50% italiani non la comprerebbe da Meloni, Letta e Calenda a causa della poca fiducia nei politici italiani

Il 25 settembre 2022 conosceremo il nome della coalizione che guiderà l’Italia per i prossimi 5 anni. Tuttavia i cittadini non sembrano nutrire particolare fiducia nei confronti dei politici di casa nostra, tanto che la metà non comprerebbe da loro, e in particolare da Meloni, Letta e Calenda, neppure un’auto usata.

AUTO USATA: METÀ DEGLI ITALIANI NON SI FIDEREBBE DI MELONI, LETTA E CALENDA

È questo il risultato di un sondaggio realizzato da Carfax insieme a YouGov per testare la fiducia della popolazione verso i politici italiani. Come detto, il riscontro è particolarmente preoccupante per i candidati principali Carlo Calenda, Enrico Letta e Giorgia Meloni, con circa la metà degli intervistati che non si fiderebbe ad acquistare un’auto usata da nessuno di questi, mentre le cose sembrano andare un po’ meglio per Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle gode infatti di un maggiore consenso da parte dei partecipanti al sondaggio, con un intervistato su cinque che sembra riporre in lui la massima fiducia, probabilmente memore dell’immagine rassicurante trasmessa dall’ex Presidente del Consiglio durante il periodo più duro della pandemia.

ACQUISTARE AUTO USATA DA UN POLITICO: MAGGIORE FIDUCIA IN CONTE

Per quanto riguarda gli altri politici, solo un italiano su sette si fiderebbe di Giorgia Meloni (FdI) ed Enrico Letta (PD), i massimi esponenti dei due partiti più rappresentativi, per comprare un’auto usata. Mentre Carlo Calenda, il candidato leader di Azione – Italia Viva, si posiziona persino dietro, all’ultimo posto nelle preferenze del sondaggio. È interessante notare che Giuseppe Conte gode del più alto livello di fiducia in quasi tutte le fasce d’età (solo tra gli italiani tra i 18 e i 24 anni ha prevalso Enrico Letta), e anche a livello regionale Conte è sempre al primo o al secondo posto, battuto solamente nel nord-ovest dai soliti Meloni e Letta.

ACQUISTO AUTO USATA: I CONTROLLI DA FARE

Ovviamente chi non si fida di alcun politico può comprare lo stesso un’auto usata affidandosi ai soliti canali, ossia rivenditori ufficiali e privati. In questi casi raccomandiamo sempre di fare i dovuti controlli per non incorrere in ‘fregature’. Tempo addietro abbiamo preparato una guida molto accurata sulle verifiche da fare quando si acquista un’auto di seconda mano, in alternativa si può usare il banner qui sotto che consente di controllare:

– lo storico dei chilometri dell’auto usata;

– se l’auto usata risulta rubata in Italia o all’estero;

– eventuali incidenti rilevanti;

– se il veicolo è stato utilizzato come taxi o auto a noleggio.

Se il banner non si visualizza correttamente basta cliccare qui per controllare i km dell’auto usata.