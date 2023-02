Auto rubate e rivendute online usate: ecco i Brand più a rischio

I ladri d’auto hanno sempre avuto debole per i Brand tedeschi, ma anche per le utilitarie e i SUV. Quando le auto rubate non servono ad alimentare il mercato dei ricambi di contrabbando, allora tornano in vendita con nuove targhe e documenti falsi. Resterete sorpresi nello scoprire con quale facilità si corre il rischio di acquistare un’auto rubata e venduta online. Nel 2022, sono state scoperte oltre 1100 auto rubate messe in vendita online: ecco tutti i dati dell’indagine di CarVertical.

AUTO RUBATE E RIVENDUTE ONLINE: L’INDAGINE IN 26 PAESI

La maggior parte delle auto rubate diventano donatrici da smembrare o vengono esportate in altri continenti. Secondo gli esperti di CarVertical, infatti, è meno frequente ma non raro, che le auto rubate tornino sul mercato senza spostarsi. L’indagine condotta da CarVertical riporta che oltre il 50% delle auto rubate individuate sulla piattaforma sono state prodotte tra il 2014 e il 2019. Aspetto altrettanto preoccupante è che il 15,2% delle auto controllate aveva subito una manomissione del contachilometri. Già questi dati dovrebbero farvi riflettere sull’importanza di fare tutti i controlli possibili che riportiamo anche nella guida all’acquisto dell’auto usata. Lo studio ha analizzato i report dei controlli richiesti dagli utenti in 26 Paesi diversi.

COME CONTROLLARE I KM REALI DI UN’AUTO USATA E SE E’ STATA RUBATA

Esistono diversi metodi per scoprire se un’auto ha subito un incidente o verificare i km reali di un’auto usata. Con un semplice controllo online tramite targa o numero di telaio (VIN) si può sapere tutto sull’auto che stai pensando di acquistare.

BRAND AUTO PIU’ RUBATE E RIVENDUTE ONLINE

Secondo l’indagine i veicoli immatricolati nel 2017 sono stati più spesso oggetto di furto. Sono il 9,7% di tutti quelli rubati scoperti grazie al servizio di controllo della storia delle auto. I Brand di auto rubate più accattivanti per i ladri sono risultati: