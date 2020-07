Auto più grandi: in 40 anni dimensioni cresciute del 63%

Le 8 auto divenute più grandi negli ultimi 40 anni. Come sono cambiati 8 modelli che hanno fatto la storia dell’auto e quanto spazio occupano

Le dimensioni delle auto più grandi sono lo scotto da pagare per la moda sempre più diffusa dei SUV. Un’interessante indagine rivela come in 40 anni le dimensioni delle auto siano cresciute mettendo alla prova le abilità di guida in manovra. Ecco le 8 auto più grandi, cresciute nelle dimensioni fino a raddoppiare l’ingombro o lo spazio per i passeggeri.

AUTO PIU’ GRANDI: QUANTO MISURANO DOPO 40 ANNI

Chi l’avrebbe mai detto che le auto diventate più grandi non sempre sono quelle più spaziose o recenti. L’indagine, ha messo sotto la lente 14 modelli tra le auto che si sono trasformate di più negli anni. Le prime 8 auto più grandi (BMW Serie 3, Fiat 500, Ford Fiesta, Ford Mustang, Land Rover Range Rover, Mini Cooper, Porsche 911 Coupè e Volkswagen Golf) hanno aumentato l’area frontale in modo considerevole fino al 63%. Ma non solo: auto più grandi non sempre offrono più spazio per i passeggeri, salvo poche eccezioni che vediamo subito qui sotto. Clicca sull’immagine qui sotto per vedere i dati a tutta larghezza.

BMW SERIE 3 TRA LE AUTO DIVENTATE PIÙ GRANDI

La BMW Serie 3 è tra le auto più grandi meno trasformata nel corso degli ultimi 40 anni, rispetto agli altri 7 modelli. La larghezza è aumentata del 27% (da 1,625 a 2,07 m) e questo ha influenzato anche l’area frontale cresciuta del +39%. L’altezza delle BMW Serie 3 invece è rimasta quasi immutata (+1%) rispetto al passo (distanza tra le ruote anteriori e posteriori), bagagliaio, lunghezza e peso. Clicca sull’immagine qui sotto per vedere i dati a tutta larghezza.

FIAT 500 TRA LE AUTO DIVENTATE PIÙ GRANDI

La Fiat 500 berlina è l’auto diventata più grande per peso (+73%): rispetto alla berlinetta del 1957, il peso è passato da 499 kg a 865 kg. L’area frontale della Fiat 500 è diventata più grande del 47%. Non ci sono dati confrontabili riguardo alla capacità del bagagliaio, che era notoriamente quasi assente per il serbatoio e la ruota di scorta davanti. Clicca sull’immagine qui sotto per vedere i dati a tutta larghezza.

FORD FIESTA TRA LE AUTO DIVENTATE PIÙ GRANDI

La Ford Fiesta attuale ha un muso sicuramente più imponente (area frontale +37%), per l’aumento di altezza e larghezza. Pur essendo aumentata la lunghezza della Ford Fiesta negli ultimi 40 anni, è diminuito il passo (-8%) quindi lo spazio vivibile per i passeggeri. Clicca sull’immagine qui sotto per vedere i dati a tutta larghezza.

FORD MUSTANG TRA LE AUTO DIVENTATE PIÙ GRANDI

La Ford Mustang è tra le auto diventate più grandi che in 40 anni ha aumentato l’aera frontale del 63%, difatti è in testa tra i modelli a confronto. E’ aumentata di poco la lunghezza (+17 cm) ma il passo è diminuito dell’1% con un bagagliaio più capiente del 70%. Clicca sull’immagine qui sotto per vedere i dati a tutta larghezza.

RANGE ROVER TRA LE AUTO DIVENTATE PIÙ GRANDI

La Land Rover Range Rover non poteva che essere in testa per la sua maggiore riduzione di peso: solo -2%, ma si tratta di un veicolo che nel 2018 sfiora 2,5 tonnellate che fa ampio uso di materiali leggeri. La Range Rover è più grande in larghezza e lunghezza, ma più bassa dell’8%, il che limita relativamente l’aumento dell’area frontale (+43%). Clicca sull’immagine qui sotto per vedere i dati a tutta larghezza.

MINI COOPER TRA LE AUTO DIVENTATE PIÙ GRANDI

I dati parziali della Mini Cooper ci permettono di dire che è l’auto più grande nella versione attuale solo per la lunghezza (+22% e +71cm) e seconda per l’aumento dell’area frontale (+61%). Ci sarebbe sicuramente un guadagno nell’interasse e nel bagagliaio tra i modelli degli ultimi 40 anni. Clicca sull’immagine qui sotto per vedere i dati a tutta larghezza.

PORSCHE 911 COUPE’ TRA LE AUTO DIVENTATE PIÙ GRANDI

La Porsche 911 Coupé è diventata più grande raddoppiando quasi il bagagliaio (fino a 470 litri). E’ tra le auto rimaste più invariate, fatta eccezione per l’interasse o passo (-2%), larghezza e area frontale. Clicca sull’immagine qui sotto per vedere i dati a tutta larghezza.

VOLKSWAGEN GOLF TRA LE AUTO DIVENTATE PIÙ GRANDI

La Volkswagen Golf è diventata più grande aumentando di oltre la metà il peso (+63% da 750 a 1216 kg). Anche l’area frontale è aumentata considerevolmente tra il 1974 e il 2018, quindi la larghezza e l’altezza sono maggiori. Mentre il bagagliaio è da sempre stato relativamente capiente: è aumentato di soli 10 litri a 380 l. Clicca sull’immagine qui sotto per vedere i dati a tutta larghezza.