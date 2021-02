Auto nuove in Italia: “solo” -14% a gennaio 2021

Le immatricolazioni di auto nuove in Italia 2021 si fermano a 130 mila unità: ecco i modelli più venduti e quali segmenti sono in calo

Le immatricolazioni di auto nuove in Italia nel 2021 chiudono il mese di gennaio in salita (-14%) per effetto degli incentivi con e senza rottamazione. A gennaio 2021 continua la diffusione delle auto nuove elettrificate che raggiungono quota 5%. Le immatricolazioni di auto ibride ed elettriche crescono del +121% e le ibride Plug-in del +90%. Ecco la sintesi del mercato auto nuove in Italia e quali sono le 10 auto nuove più vendute a gennaio 2021.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE ITALIA 2021

“È probabile che, in assenza delle misure di incentivazione entrate in vigore proprio il 1° gennaio scorso, i risultati di mercato sarebbero stati peggiori”, commenta Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA. “C’è molto da recuperare, ma confidiamo che nei prossimi mesi si possa assistere ad una graduale ripartenza della domanda”. Secondo i dati pubblicati dal Ministero dei Trasporti, a gennaio il mercato delle auto nuove in Italia ha totalizzato 134.001 immatricolazioni, in calo del 14% rispetto allo stesso mese del 2020. “L’ultima parte delle Festività in zona rossa, possono aver indotto i consumatori a rimandare gli acquisti, nonostante la piena attività dei concessionari”.

LE AUTO NUOVE PIU’ VENDUTE IN ITALIA A GENNAIO 2021

Le immatricolazioni auto per alimentazione confermano nel primo mese del 2021, il calo delle versioni tradizionali. Le immatricolazioni di auto diesel diminuiscono del 31% e rappresentano il 27% del mercato (-6% rispetto a gennaio 2020). Un andamento simile per le auto a benzina in calo del -33% a gennaio 2021 e con una quota di mercato del 36%. Le alimentazioni alternative invece seguono trend molto variegati:

– Auto nuove a GPL: -15%;

– Auto nuove a Metano: -33%;

– Elettriche: +28%;

– Auto Ibride Plug-in: +180%.

I MODELLI DI AUTO NUOVE PIU’ VENDUTE A GENNAIO 2021

Le auto nuove più vendute in Italia a gennaio 2021 non potevano che essere ibride e dei brand FCA. Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 nelle versioni ibride sono al primo, terzo e quarto posto. A gennaio 2021, la Fiat 500 elettrica è la più venduta tra i modelli elettrici, al pari della Smart fortwo EQ. Mentre le ibride Plug-in assegnano il secondo e terzo posto della classifica dedicata alle Jeep Compass e Jeep Renegade. Le immatricolazioni di auto nuove diminuiscono tendenzialmente in tutti i segmenti:

– Super-utilitarie: -13%;

– Utilitarie: -11%;

– SUV: -7%;

– Monovolumi: -41%;

– Supersportive: -22%;

– Premium: -27%.

