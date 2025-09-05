Auto nuova con anticipo zero: migliori offerte di settembre 2025

Acquistare un’auto nuova con anticipo zero è un’opzione sempre più ricercata da chi desidera un veicolo moderno senza dover affrontare un esborso iniziale. Infatti, grazie a formule di finanziamento che spesso si rivelano interessanti, oggi è possibile mettersi al volante di un’auto nuova con rate mensili accessibili e, soprattutto, senza versare nessun anticipo. Continua a leggere per conoscere le migliori offerte con anticipo zero disponibili sul mercato a settembre 2025, incluse le condizioni, i vantaggi e i fattori da considerare per fare la scelta giusta.

AUTO DACIA CON ANTICIPO ZERO

In questo caso si tratta di un’offerta quasi con anticipo zero perché la Sandero Streetway Expression Eco-G 100 viene proposta a 47 rate da 150 euro ciascuna e riscatto finale (facoltativo) di 9.586,61 euro con anticipo di appena 155,86 euro comprensivo di spese gestione pratica e imposta di bollo. Maggiori informazioni qui.



AUTO FIAT CON ANTICIPO ZERO

Ad agosto 2025 l’unica Fiat disponibile con anticipo zero è la Tipo 1.6 Diesel 130CV per complessive 32 rate da 381 euro ciascuna e rata finale da 8.280 euro, altrimenti si è liberi di restituirla o sostituirla. Auto in pronta consegna, la prima rata si paga a gennaio 2026. Maggiori informazioni qui.

AUTO HYUNDAI CON ANTICIPO ZERO

Anticipo zero e interessi zero su tutte le motorizzazioni di Hyundai Tucson (Hybrid, Full Hybrid o Plug-in Hybrid), solo con finanziamento Hyundai Plus. A seconda della motorizzazione scelta l’importo delle 35 rate varia da 348 euro (per la Hybrid), 369 euro (per la Full Hybrid) e 494 euro (per la Plug-in Hybrid). Maggiori informazioni qui.



AUTO RENAULT CON ANTICIPO ZERO

Fino al 30 settembre 2025 o fino a esaurimento scorte si possono acquistare con finanziamento senza anticipo la Renault 5 E-Tech electric (rate mensili da 79 euro in caso di incentivi statali), Renault 4 E-Tech electric (rate mensili da 119 euro in caso di incentivi statali) e Scenic E-Tech electric (rate mensili da 259 euro in caso di incentivi statali). Maggiori dettagli qui.

AUTO SEAT CON ANTICIPO ZERO

L’offerta SEAT Senza Pensieri permette di guidare subito tutti i modelli SEAT, in qualsiasi allestimento, con anticipo scelto dal cliente e che può essere anche pari a zero. Il valore futuro dell’auto è garantito anche se il suo valore di mercato dovesse essere inferiore a quanto previsto, e dopo 2 o 3 anni si può scegliere se tenerla, restituirla o cambiarla. Maggiori informazioni qui.



AUTO SKODA CON ANTICIPO ZERO

Skoda Fabia, nuova Skoda Kamiq e nuova Skoda Scala proposte con anticipo zero e 35 rate rispettivamente da 135, 165 e 220 euro al mese, con zero costi di manutenzione ordinaria per i primi 3 anni o 45.000 km. Offerta valida fino al 30 settembre 2025 per vetture in pronta consegna, in caso di permuta e sottoscrizione di finanziamento Skoda Clever Value ed Extended Warranty. Maggiori informazioni qui.