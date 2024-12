Auto connesse ma difficili: il 32% ha problemi con le App

Le app di connettività per i veicoli a combustione interna (ICE) continuano a creare problemi per i Costruttori, come emerge dall’indagine JD Power U.S. OEM ICE App Report. Circa un terzo (32%) dei proprietari ha segnalato problemi di connettività, in aumento rispetto al 29% registrato nel 2023. Inoltre, il 61% degli utenti ha dichiarato che la connessione dell’app al veicolo risulta lenta in modo occasionale, frequente o costante. Ecco tutti i dettagli dell’indagine e la classifica dei Brand.

METODOLOGIA DELL’INDAGINE

Il rapporto analizza le esperienze di oltre 1.900 proprietari di veicoli ICE negli Stati Uniti, intervistati tra ottobre e novembre 2024. La classifica ai paragrafi seguenti si basa su una valutazione standardizzata di oltre 280 best practice e 150 attributi specifici per le funzionalità delle app. Un’indagine diversa di SICURAUTO.it invece ha approfondito i costi e i servizi di connettività di 27 Brand ed è stata pubblicata nel 4° Aftermarket Report, consultabile qui.

LA VELOCITA’ DELLE APP AUTOMOTIVE E’ IL TALLONE D’ACHILLE

La rapidità di risposta delle app rappresenta un aspetto critico per l’esperienza complessiva degli utenti. Il 73% dei partecipanti all’indagine ha affermato che il tempo massimo accettabile per eseguire una funzione e ricevere una conferma è di 10 secondi. Nonostante queste criticità, il 77% dei rispondenti utilizza comunque l’app del proprio Brand almeno occasionalmente.

“Gli sforzi per migliorare le lacune prestazionali e mantenere la competitività sul mercato sono essenziali,” ha dichiarato Violet Allmandinger, responsabile delle app mobili presso J.D. Power. “I costruttori hanno compiuto progressi significativi nelle funzionalità delle app, nei tempi di risposta e nella risoluzione dei problemi di connettività. Tuttavia, per aumentare la soddisfazione del cliente, devono garantire che le funzionalità principali siano affidabili e performanti.”

APP CONNETTIVITA’ AUTO: RISULTATI INDAGINE E CLASSIFICA

Forte Interesse per le funzionalità di sicurezza: l’83% dei proprietari desidera che le app includano funzioni come la visualizzazione delle telecamere del veicolo e gli avvisi di sicurezza. Tuttavia, queste caratteristiche sono ancora rare nelle offerte attuali. Scarsa attrattiva dei marketplace integrati: nonostante il 27% delle app includa una funzione di marketplace, il 72% degli utenti non è interessato. Questo suggerisce che i costruttori dovrebbero concentrarsi su funzionalità più pratiche e richieste. Ritardi negli aggiornamenti sullo stato del veicolo: molte app non forniscono aggiornamenti tempestivi su serrature, finestrini e porte, un problema percepito dal 92% dei proprietari che desidera avere queste informazioni. Limitazioni funzionali e costi: tra coloro che hanno smesso di utilizzare le app, il 25% ha citato l’assenza di funzionalità desiderate, mentre il 45% ha dichiarato di non avere bisogno dell’app. Tra i fattori che potrebbero incentivare un ritorno, il 25% ha indicato la riduzione dei costi come aspetto cruciale.

Tra i Brand auto del mercato di Massa, si sono distinte le App di connettività MyHyundai con Bluelink guida la classifica con un punteggio di 895 su 1.000, seguita da Kia Access (843) e MyNISSAN (770). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Tra i Marchi Premium dell’indagine JD Power sulle App di connettività, invece sono in testa Genesis Intelligent Assistant che si posiziona al primo posto con un punteggio di 874, seguita da Mercedes-Benz (821) e My BMW (815). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.