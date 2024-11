Auto: configuratore online, come usarlo senza sbagliare

Il configuratore online è un’applicazione web, spesso in 3D, che permette di creare una versione virtuale e personalizzata dell’auto che desideri acquistare. Si parte da un modello base e si procede selezionando colori, interni, accessori e optional, visualizzando in tempo reale le modifiche apportate, così da farsi un’idea sulla versione definitiva dell’auto, valutando anche l’impatto di ogni personalizzazione sul prezzo finale. Scopriamo come usare il configuratore online di un’auto senza sbagliare.

ACQUISTO AUTO NUOVA: PERCHÉ USARE UN CONFIGURATORE ONLINE?

La principale ragione per usare un configuratore online in fase di acquisto di un’auto nuova riguarda la possibilità di avere una visualizzazione personalizzata della vettura, ossia vedere l’auto come se fosse già pronta, con tutti gli optional scelti. Un altro aspetto importante è poter fare un confronto tra modelli diversi, comparando differenti configurazioni per capire quale si adatti meglio alle tue esigenze. Il configuratore permette anche di calcolare il prezzo in real time dopo l’aggiunta di optional e altri servizi aggiuntivi, ottenendo un preventivo immediato che fa conoscere esattamente la spesa. Infine configurare un’auto online è un ottimo metodo per arrivare più preparati in concessionaria, sapendo già i vari allestimenti e le personalizzazioni.

COME USARE IL CONFIGURATORE ONLINE DI UN’AUTO

La prima fase della configurazione online consiste nel selezionare la marca e il modello di auto che ti interessa. Si passa poi a selezionare il tipo di motorizzazione, scegliendo tra le varie opzioni il tipo di alimentazione (benzina, diesel, elettrico, ecc.) e il livello di potenza in cavalli o kilowatt per bilanciare prestazioni e consumi. Quindi tocca all’allestimento.

L’allestimento è un pacchetto di caratteristiche che influenza comfort, estetica e dotazioni tecnologiche del veicolo. Ogni modello di solito offre tre o quattro varianti, con differenze che riguardano principalmente dotazioni di sicurezza, sistemi di connettività e infotainment, comfort degli interni. Una volta scelto l’allestimento, il configuratore può offrire ulteriori opzioni per aggiungere optional extra. Tuttavia alcuni di questi potrebbero essere inclusi solo in allestimenti più avanzati, quindi è bene verificarlo per evitare di superare il budget.

La scelta del colore della carrozzeria e del design degli interni è una delle fasi più creative poiché coinvolge l’aspetto estetico della vettura. Ogni configuratore che si rispetti mette a disposizione una vasta gamma di colori che varia dai metallizzati agli opachi, cerchi di diverse dimensioni e materiali e vari tipi di finiture per gli interni. Dopo aver effettuato la scelta, la maggior parte dei configuratori consente di visualizzare l’auto in 3D, permettendo di ruotare il modello e vedere l’impatto delle diverse combinazioni estetiche.

Infine, come già anticipato, una delle funzioni più utili dei configuratori auto è il calcolo del prezzo che viene aggiornato in tempo reale. Man mano che si aggiungono optional e si modificano le scelte, il configuratore mostra il costo complessivo. Alcuni configuratori permettono anche di esplorare opzioni di finanziamento, leasing o noleggio a lungo termine, dando un’idea del costo mensile. Ottima anche la funzione di simulazione di guida, che permette di vedere l’abitacolo, la visibilità e le caratteristiche della plancia, creando un’esperienza immersiva. È particolarmente utile per chi vuole un’anteprima realistica prima di recarsi dal concessionario.

In definitiva, quando usi un configuratore online:

sii preciso indicando le tue esigenze in modo chiaro e preciso, per ottenere un risultato finale che ti soddisfi pienamente;

non lasciarti tentare da tutto. È facile farsi prendere la mano e aggiungere troppi optional, invece fai una lista dei tuoi bisogni reali e concentrati su quelli;

confronta i prezzi non limitandoti a un solo configuratore, ma confrontane diversi per avere un'idea più precisa dei prezzi di mercato;

utilizza i filtri di ricerca: molti configuratori offrono filtri avanzati per selezionare le auto in base al prezzo, al tipo di carburante, alla potenza e ad altre caratteristiche;

contatta un consulente: se hai dubbi o bisogno di maggiori informazioni, non esitare a contattare un consulente di vendita.

CONFIGURATORI ONLINE DELLE PRINCIPALI CASE AUTOMOBILISTICHE

Di seguito trovi i link dei configuratori online delle principali case automobilistiche: