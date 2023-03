Auto a idrogeno: in Italia 36 nuove stazioni nel 2026, ecco dove

Non solo elettrico: l’Italia prova ad accelerare anche sull’idrogeno ampliando la rete delle stazioni di rifornimento stradale, attualmente ferma ad appena 2 sull’intero territorio nazionale (del resto le auto a idrogeno circolanti sono davvero pochissime). Entro il secondo trimestre del 2026 ci saranno 36 nuove stazioni in tutta Italia, corrispondenti ai 36 progetti che sono stati ammessi al contributo concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con fondi del PNRR. Scopriamo dove saranno installate le nuove stazioni di rifornimento per auto a idrogeno.

IL BANDO PER LE NUOVE STAZIONI DI RIFORNIMENTO PER AUTO A IDROGENO

Sono dunque 36 i progetti relativi alla realizzazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno rinnovabile ammessi ai finanziamenti nell’ambito dell’investimento ‘Sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In base alla graduatoria appena pubblicata dal MIT il totale dei contributi ammissibili per la realizzazione delle 36 stazioni ammonta a 103.512.831,50 euro, vale a dire circa il 40% dei 230 milioni di euro stanziati per l’attuazione della misura nel periodo 2021–2026, come stabilito nel DM n. 199 del 30 giugno 2022. La messa in esercizio delle stazioni di rifornimento a base di idrogeno, in linea con la direttiva 2014/94/UE sull’infrastruttura per i combustibili alternativi, è stabilita entro il secondo trimestre 2026. La graduatoria risulta al momento provvisoria in attesa delle necessarie verifiche. Tuttavia, visto che le richieste impegnano meno della metà dei fondi disponibili, è verosimile che i progetti saranno tutti approvati.

AUTO A IDROGENO: DOVE SONO LE 36 NUOVE STAZIONI?

Le 36 nuove stazioni di rifornimento per auto a idrogeno saranno sparse su tutto il territorio nazionale e principalmente nei luoghi strategici per il trasporto commerciale e nelle zone in cui si intende sperimentare il trasporto ferroviario a idrogeno, quindi per il momento in Val Camonica, in Umbria (nei pressi di Terni) e in Sicilia. Come per tutte le misure del PNRR il 40% delle risorse era da destinarsi ai progetti nelle regioni del sud Italia, però nella graduatoria solo 5 progetti su 36 fanno riferimento al Mezzogiorno. Del resto anche la distribuzione di ricariche pubbliche per auto elettriche è completamente sbilanciata da Roma in su.

Ecco la graduatoria completa con i progetti ammessi e i luoghi dove saranno le stazioni di rifornimento a idrogeno.

ENI SpA Mobility – Mestre (VE) SASA SpA – Bolzano Milano Serravalle SpA – Carugate Est (MI) Milano Serravalle SpA – Carugate Ovest (MI) SASA SpA – Merano (BZ) Italgas Reti SpA – Sestu (CA) Dilella Invest SpA / Hope Srl – Bari Autostrada del Brennero SpA – Vipiteno (BZ) Sapio Srl / Keropetrol SpA – Mantova Autostrada del Brennero SpA – Verona Autostrada del Brennero SpA – Lavis Est (TN) Autostrada del Brennero SpA – Lavis Ovest (TN) Alperia Greenpower Srl – Brunico (BZ) Green Factory Srl – Paese (TV) Milano Serravalle SpA – Tortona (AL) ENI SpA Mobility – Taranto Sapio Srl / Keropetrol SpA – Vicolungo (NO) ENI SpA Mobility – San Donato Milanese (MI) Q8 Petroleum Italia SpA – Roma Snam 4 Mobility SpA – Torrazza Piemonte (TO) Edison SpA – Meolo (VE) Edison SpA – San Bonifacio (VR) SOL SpA – Pollein (AO) Edison SpA – Piacenza Q8 Petroleum Italia SpA – Roma Snam 4 Mobility SpA – Arquata Scrivia (AL) Snam 4 Mobility SpA – Belforte Ovada (AL) Teca Gas Srl – Lamezia Terme (CZ) Snam 4 Mobility SpA – Avezzano (AQ) Beyfin SpA Soc. Benefit – Le Fosse (AR) Q8 Petroleum Italia SpA – Porpetto (UD) Snam 4 Mobility SpA – Limena (PD) Snam 4 Mobility SpA – Torre d’Isola (PV) Snam 4 Mobility SpA – Bari Snam 4 Mobility SpA – Monselice (PD) Gemmo SpA / Simplifhy SB Srl – San Donà di Piave (VE).

Ricordiamo che attualmente in Italia sono attivi solamente 2 distributori per auto a idrogeno, uno nei pressi di Bolzano e uno a Mestre.

CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI DI RIFORNIMENTO DI IDROGENO

In base ai requisiti del bando, nelle nuove 36 stazioni di rifornimento per veicoli a idrogeno l’erogazione del carburante dovrà avvenire necessariamente a una pressione di 350 bar per le auto e 700 bar per i veicoli commerciali pesanti e leggeri. Inoltre ogni stazione dovrà erogare, per tutta la durata della concessione, solo idrogeno verde, ossia quello prodotto per mezzo di elettrolisi effettuata tramite energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili.