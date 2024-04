Aumento benzina: un anno di rifornimenti costa 1.730 euro

Nelle ultime settimane si sta registrando un nuovo aumento della benzina e dei carburanti in genere, per certi versi simile a quello dell’estate 2023. In base all’ultima rilevazione del MASE, che riguarda la settimana dal 1° al 7 aprile 2024, la benzina è aumentata del +0,72% sul precedente periodo con un prezzo medio di 1,901 euro/litro. Ma questo è niente rispetto al costo medio della benzina self in autostrada che proprio oggi, 12 aprile, viene calcolato a 1,909 euro/litro. Meno impattante il rincaro del diesel: +0,32% nell’ultima settimana per un importo medio di 1,799 euro/litro. Continuando con questo andazzo l’associazione di consumatori Altroconsumo ha stimato per le famiglie italiane una spesa annua di 1.730 euro per il rifornimento del carburante di un’auto.

QUANDO È INIZIATO L’AUMENTO DELLA BENZINA?

In base all’indagine di Altroconsumo, i dati della media italiana indicano che il vero aumento è avvenuto, sia per la benzina che per il diesel, tra la fine di gennaio e la metà di febbraio 2024 (+1,9% in una settimana, seguito poi da un altro +1,3). Dopo un mese di situazione sostanzialmente di stallo, c’è stata poi la fiammata delle ultime settimane, arrivata in una situazione di prezzi già piuttosto alti e soprattutto a ridosso del ponte del 25 aprile e del 1° maggio.

AUMENTO BENZINA COSTA AGLI ITALIANI 1.730 EURO PER MACCHINA

Ma quanto pesano questi aumenti sugli italiani? Facciamo qualche esempio. Nel 2022, nonostante la riduzione delle accise voluta dall’allora Governo Draghi e a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti dovuto alla guerra tra Ucraina e Russia, ogni automobilista ha speso circa 130 euro in più rispetto al 2021 (ipotizzando un consumo medio di circa 900 litri all’anno). Anche durante il 2023 ogni automobilista ha speso 130 euro euro in più, rispetto a quanto avrebbe speso se il prezzo della benzina fosse rimasto quello di dicembre 2021. Nel corso del 2024, sempre secondo Altroconsumo, siamo destinati a seguire lo stesso destino degli ultimi due anni, visto che nelle ultime settimane il costo industriale della benzina è già aumentato di quasi del 15% rispetto a dicembre 2023. Se il prezzo dovesse attestarsi su questi valori la spesa annua per un’auto a benzina (circa 900 litri) sarebbe di circa 1.730 euro.

SOLUZIONI PER TENERE BASSO IL PREZZO DELLA BENZINA

Ci sono soluzioni all’orizzonte per evitare che questo accada? Posto che l’attuale Governo non ha nessuna intenzione di tagliare le accise sui carburanti come invece aveva fatto Draghi, un modo per alleggerire il carico sui consumatori ci sarebbe ma serve comunque l’intervento delle istituzioni. Proprio per evitare aumenti presenti e futuri dovuti anche alla speculazione, Altroconsumo ritiene che la strada da percorrere sia ora quella dell’azzeramento temporaneo dell’Iva, che con la sua aliquota, attualmente al 22% determina il prezzo finale in modo decisivo. Se questa proposta venisse attuata la spesa per tutto il 2024 riferita a un’automobile a benzina scenderebbe a circa 1.415 euro, ben 300 euro in meno dei 1.730 che toccherà pagare. L’associazione dei consumatori ha lanciato una petizione online per chiedere l’azzeramento dell’Iva sulla benzina. Ma pur lodando l’iniziativa temiamo che sarà difficile smuovere l’Esecutivo dalle sue posizioni, anche perché il mancato gettito dell’Iva sarebbe poi da recuperare da qualche altra parte.