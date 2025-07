Audi A5 Avant: come va nel test dell’alce?

L’Audi A5 Avant S Line TDI Quattro nel test dell’alce fa molto meglio di altre stationwagon e SUV, grazie a un setup ben calibrato, dove altri Brand sbagliano. Il test più noto al mondo permette di capire a quale velocità un’auto può mettere in difficoltà il conducente di fronte a un improvviso pericolo da evitare. Il video del test dell’alce dell’Audi A5 Avant è realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada. Ecco com’è andata.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica, il conducente dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando ma con il sistema di sicurezza ESP attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale(un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la Audi A5 Avant è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità costante. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove sull’Audi Q5 45 Sportback nel video qui sotto.

TEST DELL’ALCE CON EVITAMENTO OSTACOLO AUDI A5 AVANT

Nel test di evitamento, il risultato ha superato le aspettative iniziali Audi. Secondo il magazine spagnolo l’auto è entrata nel percorso meglio del previsto, come si vede dal video qui sopra. Un aspetto sorprendente grazie all’intervento preciso e incisivo del sistema di controllo della stabilità (ESP), che ha permesso all’auto di sterzare molto bene per entrare nell’ultima corsia. L’Audi A5 Avant ha iniziato a dare buone sensazioni fin da subito, che sono state confermate nei sorpassi successivi, risultando una delle auto con cui si sono percorsi i giri più riusciti senza colpire alcun cono.

Dopo la prima rotazione a sinistra del volante, il controllo di stabilità interviene brevemente e con forza sulla ruota anteriore. Questo intervento interrompe il rollio, quasi senza bloccare il motore, e riduce la velocità quanto basta per avvicinarsi alla seconda corsia di coni. Da quel momento in poi, l’asse posteriore segue le intenzioni del guidatore, facilitando la sterzata nella parte finale del test e generando un’imbardata progressiva e facilmente controllabile che orienta il corpo vettura verso la terza corsia. Un secondo intervento del controllo di stabilità, questa volta sulla ruota posteriore interna, previene qualsiasi possibilità di sovrasterzo.

TEST DI SLALOM AUDI A5 AVANT

L’Audi A5 Avant è una station wagon lunga 4,8 metri; ciononostante ha completato il test di slalom senza difficoltà. Il magazine spiega che le reazioni del veicolo, dall’inizio alla fine, sono state esemplari. Per guidare l’A5 nella direzione desiderata, è bastato gestire l’acceleratore con cautela alla fine di ogni tratto. Le variazioni di accelerazione hanno causato un leggero rollio, mentre le svolte per cambiare direzione sono state immediate, e lo sterzo preciso ha trasmesso sicurezza nella guida. Il tempo ottenuto in questo test è stato simile a quello della BMW M340d xDrive Touring, un’auto con una potenza di 340 CV, ben superiore.