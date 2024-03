ASI Circuito Tricolore 2024 con Mafra: 18 tappe da non perdere

Il fascino delle auto d’epoca torna a brillare lungo le strade italiane con l’ASI Circuito Tricolore 2024, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori e per coloro che amano esplorare le bellezze del nostro paese. Ancora una volta, i colori Mafra svolgono un ruolo di primo piano all’interno di questo affascinante contesto, grazie alla partecipazione dell’azienda come special sponsor in tutte e 18 le tappe italiane, offrendo il proprio supporto ai partecipanti e regalando special gift contenenti i prodotti di alta qualità Mafra per la cura delle auto e non solo.

TORNA L’ASI CIRCUITO TRICOLORE 2024

Il Circuito Tricolore 2024 si conferma come un vero e proprio spettacolo automobilistico e turistico, un viaggio affascinante attraverso le meraviglie dell’Italia e il fascino senza tempo delle auto d’epoca. Per chi desidera partecipare o semplicemente vivere da spettatore quest’avventura unica, maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.

La stagione automobilistica si apre con il classico appuntamento delle “Valli e Nebbie” a Ferrara, seguito da una serie di eventi che abbracciano l’Italia da nord a sud. Il Gran Premio di Bari, la Coppa Toscana, il Gran Premio Bordino, l’Autogirovagando nella regione Romagna e il Tour della Valle del Liri sono solo alcune delle tappe che rendono il Circuito Tricolore un’esperienza indimenticabile.

MAFRA SPECIAL SPONSOR ALL’ASI CIRCUITO TRICOLORE 2024

Mafra, con il suo impegno come special sponsor, si inserisce perfettamente in questo contesto, sposando i valori che caratterizzano la manifestazione e contribuendo a rendere ogni tappa un’esperienza indimenticabile. In tutte le tappe dell’ASI Circuito Tricolore 2024 gli archi gonfiabili Mafra accolgono gli equipaggi che riceveranno supporto e in omaggio gli speciali Welcome Kit Mafra.

Questi kit contengono una selezione dei migliori prodotti dedicati alla cura dell’auto, garantendo così che ogni partecipante possa mantenere al massimo lo splendore delle proprie vetture d’epoca durante la manifestazione.

PROGRAMMA ASI CIRCUITO TRICOLORE 2024

Con oltre 200 comuni italiani coinvolti e la partecipazione di circa 1.200 equipaggi provenienti da tutto il mondo nell’edizione dell’anno scorso, il Circuito Tricolore si conferma come un ambasciatore della passione per le auto d’epoca e della valorizzazione del nostro territorio. Ecco nel dettaglio il programma ASI Circuito Tricolore 2024.

Tappe ed eventi automobilistici:

Valli e Nebbie: 5-7 aprile

Gran Premio di Bari: 26-28 aprile

Coppa Toscana: 26-28 aprile

Coppa della Perugina: 9-12 maggio

Giro di Sicilia: 13-19 maggio

Coppa Gentlemen Sardi: 24-26 maggio

Grand Prix Bordino: 7-9 giugno

Autogirovagando: 14-16 giugno

Leggenda di Bassano: 27-30 giugno

Abruzzo Gran Tour e Circuito di Avezzano: 2-7 luglio

Concorso d’Eleganza S. Pellegrino Terme (Auto e Moto): 13-14 luglio

Giro della Valle del Liri: 27-29 settembre:

Gran Tour dell’Elba: 3-6 ottobre

Tappe ed eventi motociclistici: