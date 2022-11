Arval Driving Rewards: 120 € di bonus ai clienti virtuosi alla guida

Tutti i clienti privati con un contratto di noleggio a lungo termine possono aiutare l’ambiente e ricevere il bonus Arval Driving Rewards. Ecco come

Arval Italia ha presentato Arval Driving Rewards il programma per incentivare una guida più sicura, sostenibile e consapevole dei suoi driver. I conducenti e clienti Arval che adottano uno stile di guida virtuoso ricevono un bonus fino a 120 €. Ecco come funziona.

ARVAL DRIVING REWARDS: COME SI OTTIENE IL BONUS

Per accedere al programma Arval Driving Rewards i clienti devono sottoscrivere l’adesione al servizio, che è gratuita. Solo successivamente sarà attivata la black box installata sull’auto che permetterà di monitorare lo stile di guida in tempo reale. I partecipanti non dovranno fare altro che adottare uno stile di guida responsabile per ridurre i consumi e le emissioni e accumulare punti per riscattare il bonus Arval. Allo stile di guida di ogni conducente saranno assegnati due punteggi principali:

– score Guida Sicura;

– score Eco.

I conducenti più virtuosi, che raggiungeranno gli obiettivi con entrambi i punteggi, saranno ricompensati con due tipi di premi:

– reward Guida Sicura, che prevede un bonus fino a 120 euro l’anno sul canone di noleggio;

– reward Guida Eco, a cui è associato un impegno da parte di Arval Italia per supportare un progetto di tutela ambientale, ad esempio per ripristinare un ecosistema degradato e favorire la biodiversità.

ARVAL DRIVING REWARDS: COSA SUCCEDE SE NON RAGGIUNGO GLI OBIETTIVI

Per fugare qualsiasi dubbio di questo tipo: Arval Italia non utilizzerà i dati raccolti per penalizzare i conducenti che non raggiungono gli obiettivi. “Arval metterà a loro disposizione una serie di consigli e suggerimenti utili a migliorare concretamente il proprio stile di guida”, riporta una nota ufficiale dell’azienda. Possono partecipare al programma tutti i clienti privati di Arval Italia che hanno già un contratto di noleggio a lungo termine attivo e che vogliono impegnarsi a migliorare la sicurezza stradale e l’ambiente.

ARVAL BEYOND: GENERARE IL CAMBIAMENTO

Arval Driving Rewards è un servizio che fa parte del piano Arval Beyond presentato nel 2020. Attraverso la flotta di auto a noleggio Arval connessa e l’impegno dei driver punta a contribuire alla riduzione del 10% dei sinistri e del 35% di emissioni di CO2 con la propria flotta globale entro il 2025. Arval Driving Rewards è una soluzione di mobilità che ha “l’obiettivo di generare un cambiamento positivo spontaneo nelle persone”.