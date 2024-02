App per individuare gli autovelox: quali scaricare

Scegliere di scaricare un’app per individuare gli autovelox significa sì ridurre la possibilità di incorrere in una multa per il superamento dei limiti di velocità. Ma anche di mantenere elevato il livello di sicurezza stradale con il rispetto della normativa in materia. Gli autovelox sono mobili o fissi. Per individuare la loro presenza lungo il percorso, gli automobilisti possono consultare le mappe ufficiali pubblicate dalla Polizia di Stato sul proprio sito web. E c’è anche la possibilità di utilizzare delle app progettate per individuare gli autovelox per una guida più sicura e consapevole. Ecco la nostra selezione

COYOTE, L’APP PER INDIVIDUARE GLI AUTOVELOX CON NUMEROSE FUNZIONI AGGIUNTIVE

Coyote è una delle app per individuare gli autovelox più note. Anche perché mette a disposizione altre funzionalità come il monitoraggio dei limiti di velocità, l’analisi del traffico in tempo reale e le funzionalità di navigazione GPS. Il tutto è possibile grazie alla sua community, composta da oltre 5 milioni di utenti, che contribuiscono con segnalazioni in tempo reale su eventuali incidenti, autovelox, veicoli fermi e lavori stradali. Coyote si distingue per il suo approccio collaborativo che consente agli utenti di condividere e ricevere avvisi utili per adeguare la propria guida alle condizioni della strada. Gli alert sono trasmessi con un anticipo di circa 30 chilometri, sufficienti per prepararsi in anticipo.

RADARBOT PER UNA ESPERIENZA PERSONALIZZABILE

Tra le app per individuare gli autovelox, Radarbot offre una serie di funzionalità avanzate sia online sia offline. Grazie al suo sistema di avviso senza connessione, fornisce agli automobilisti avvisi in tempo reale sui limiti di velocità per ogni tipo di veicolo. Oltre alla segnalazione degli autovelox, offre aggiornamenti sul traffico in tempo reale e la possibilità di condividere segnalazioni con altri utenti, promuovendo uno spirito collaborativo. Le notifiche, sia sonore sia visive, consentono ai guidatori di rimanere sempre informati, anche utilizzando il software in background mentre si utilizzano altre app o funzionalità del dispositivo. L’app è personalizzabile e consente agli utenti di scegliere tra diversi temi e stili grafici. La presenza di banner pubblicitari può essere rimossa optando per la versione Pro, disponibile al costo di 5,99 euro.

GOOGLE MAPS, NON SOLO APP PER INDIVIDUARE GLI AUTOVELOX

Andando alla ricerca delle app per individuare gli autovelox, Google Maps è il grande classico. Nel tempo ha arricchito le funzionalità, integrando anche la segnalazione degli autovelox sia su dispositivi Android sia iPhone. Una volta impostato il percorso su Google Maps, l’app mostra diverse alternative di percorrenza, considerando anche il tempo stimato in base ai dati sul traffico in tempo reale. Durante la navigazione, il conducente visualizza la posizione degli autovelox fissi e mobili lungo il tragitto, indicati con l’icona di una telecamera in una vignetta. Tra le varie icone figurano anche segnalazioni riguardanti lavori stradali, incidenti e stop obbligatori lungo il percorso. Il guidatore può scegliere se ricevere avvisi audio o solo visivi per gli autovelox lungo il tragitto. L’app consente agli utenti di segnalare incidenti, autovelox mobili, rallentamenti, lavori in corso, chiusure di corsie, veicoli in panne e oggetti pericolosi sulla strada.

TOMTOM GO NAVIGATION TRA TUTOR E AUTOVELOX

TomTom Go Navigation propone una navigazione affidabile e precisa, con la possibilità di utilizzare mappe offline in assenza di connessione dati. Un aspetto caratteristico di TomTom Go Navigation tra le app per individuare gli autovelox è la sua integrazione della segnalazione degli autovelox e dei tutor lungo il percorso da attivare manualmente previa geolocalizzazione attiva. Gli utenti possono contribuire alla segnalazione degli autovelox toccando l’icona “+” sull’applicazione.

VIAMICHELIN E IL FOGLIO DI VIAGGIO

ViaMichelin è un’altra opzione utile per pianificare viaggi su strade e autostrade. Non è solo un’app per individuare gli autovelox perché offre molti dettagli per ogni itinerario. Tra le sue funzionalità spicca il Foglio di Viaggio. Questo strumento fornisce un resoconto dettagliato del percorso pianificato, elencando le indicazioni stradali in ordine cronologico e offrendo informazioni per la guida, come appunti i limiti di velocità da rispettare per ogni tratto di strada e la localizzazione degli autovelox lungo il tragitto.

WAZE, FRA LE PRIME APP PER INDIVIDUARE GLI AUTOVELOX

Waze è un’app nota per il suo forte legame con la community di utenti volontari che contribuisce a fornire un servizio aggiornato. Oltre alle funzionalità standard di navigazione, Waze si distingue per essere stata una delle prime applicazioni a integrare la segnalazione degli autovelox, offrendo informazioni dettagliate sul traffico in tempo reale e sulla presenza di ostacoli sulla strada. Tra le sue caratteristiche principali, Waze include anche la segnalazione della presenza della polizia, l’indicazione dei limiti di velocità e la possibilità di pianificare percorsi alternativi in base al flusso del traffico. C’è anche una funzione per individuare le stazioni di rifornimento di carburante più convenienti lungo il percorso.