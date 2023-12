App per auto: 1 utente su 3 ha problemi di connettività negli USA

L’indagine condotta da JD Power sulle App per Auto rivela che quasi un terzo dei proprietari di auto con motore a combustione interna (ICE) ha riscontrato problemi legati alla connettività nell’utilizzo delle app mobile fornite dai Costruttori. Ecco quali sono i problemi più frequenti e la classifica delle migliori Auto Automotive per Brand.

APP PER AUTO: L’INDAGINE DI JD POWER 2023

Il rapporto OEM ICE App 2023 di JD Power ha coinvolto 1.504 proprietari di veicoli ICE negli Stati Uniti per raccogliere informazioni sull’utilizzo delle App per Auto di 33 Brand. Le domande erano orientate ad attribuire un punteggio in diverse aree:

problemi di connettività delle app;

utilizzo dell'app;

caratteristiche migliorabili;

funzionamento complessivo dell'app.

Dalle risposte emerge che quasi un terzo (29%) dei proprietari di veicoli con motore ICE afferma di aver riscontrato almeno un problema. Il 64% dei proprietari che hanno riscontrato problemi di connettività ha dichiarato di utilizzare almeno occasionalmente una connessione lenta dell’app.

Jason Norton, senior manager della consulenza automobilistica globale presso J.D. Power, sottolinea che: “Le app per smartphone rimangono una caratteristica delle auto estremamente problematica, nonostante i produttori continuino a concentrarsi sulla risoluzione dei problemi di connettività. È evidente che i clienti avranno un’esperienza complessiva migliore se avranno una migliore esperienza con l’app per smartphone”. Inoltre abbiamo scoperto in un’indagine di SicurAUTO.it sulle auto connesse, che i costi di abbonamento in Italia variano molto in base al Brand.

I PROBLEMI PIU’ FREQUENTI CON LE APP DELLE CASE AUTO

La ricerca rivela che due delle tre caratteristiche più desiderate dagli utenti sono legate allo stato complessivo del veicolo:

dati diagnostici/ informazioni sulla salute del veicolo;

la possibilità di verificare lo stato di blocco, porte e finestrini del veicolo.

Tra gli indicatori chiave delle prestazioni, la velocità dell’applicazione, in particolare l’esecuzione dei comandi remoti e delle funzioni legate allo stato del veicolo, risulta essere la più importante per i proprietari. Tuttavia, questo parametro registra il livello più basso di soddisfazione del proprietario, con un punteggio di 6,3 su 10. Tra coloro che hanno smesso di utilizzare l’app del proprio marchio, il 35% ha dichiarato che l’app mancava delle funzionalità desiderate. L’indagine USA non ha considerato la sicurezza percepita dai clienti contro attacchi informatici: in questa intervista un’hacker ci spiega come ha bucato una Tesla sfruttando la connessione con lo smartphone.

MIGLIORI APP PER AUTO: MYHYUNDAI IN TESTA

La classifica delle App dei Brand auto evidenzia che MyHyundai con Bluelink si posiziona al vertice tra i produttori di massa di App per veicoli ICE, con un punteggio di 803 su 1000. Seguono MySubaru (783) e MyNISSAN (767). Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica a tutta larghezza.

Per i produttori premium, Mercedes meConnect (800) conquista il primo posto, seguita da My BMW (798) e Genesis Intelligent Assistant (797). Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica a tutta larghezza.