Ania Cares: come funziona l’assistenza psicologica post incidente

Ania Cares è un servizio forse poco conosciuto ma socialmente meritevole e soprattutto gratuito: ideato nel 2017 dalla Fondazione Ania, la onlus delle compagnie di assicurazione, con il coordinamento scientifico della Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma e la collaborazione della Polizia stradale, ha lo scopo di fornire gratuitamente assistenza psicologica, in presenza e a distanza, alle vittime di incidenti stradali gravi e ai loro familiari. Scopriamo come funziona.

CHE COS’È IL PROGETTO ANIA CARES

Il progetto ha preso vita considerando che ai danni fisici di un incidente stradale possono associarsi conseguenze psicologiche tali da incidere in maniera rilevante sulla qualità di vita dei soggetti coinvolti e dei loro familiari, per il resto dell’esistenza. Ania Cares mette quindi a disposizione di chi ne ha bisogno un aiuto qualificato per reagire dopo un incidente stradale e superare le conseguenze psicologiche per danni fisici permanenti o per la perdita di una persona cara. Il servizio è attivo 24 ore su 24 e si svolge sia attraverso contatto telefonico che videochiamata.

Da notare che, oltre al protocollo terapeutico, il progetto prevede la formazione delle figure professionali che, a vario titolo, hanno contatti con le vittime di incidenti stradali e con i loro familiari: forze dell’ordine che intervengono al momento dell’incidente, medici legali, liquidatori assicurativi e altri ancora.

ANIA CARES: COME RICHIEDERE L’ASSISTENZA PSICOLOGICA

Le persone interessate a ricevere assistenza psicologica a seguito di un incidente stradale grave o mortale, possono richiedere un appuntamento chiamando il numero verde 800.893.510 o inviando un’email all’indirizzo aniacares@blueassistance.it, ricordandosi in quest’ultimo caso di precisare nome, cognome e numero di telefono per essere ricontattati.

Dopo la valutazione della richiesta gli interessati saranno messi in collegamento con un psicologo o una psicologa specializzati del progetto Ania Cares.

Ciascuna persona può usufruire di 8 sedute di supporto psicologico gratuite. La tempistica della singola seduta varia da 50 minuti a 1 ora, ma l’organizzazione del percorso di sostegno e supporto psicologico è un accordo fra la singola persona e il o la professionista che prende in carico la situazione. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale.

ANIA CARES: PROTAGONISTA DELLA FICTION TELEVISIVA I FANTASTICI 5

Dal 17 gennaio 2024 Ania Cares è anche protagonista in una fiction televisiva: il ‘pronto soccorso psicologico’ per le vittime della strada e per i loro familiari viene raccontato all’interno de ‘I Fantastici 5’, una serie TV in onda su Canale 5 in prima serata interpretata tra gli altri da Raoul Bova e Francesca Cavallin. La fiction ha come protagonisti alcuni atleti paralimpici, uno dei quali è stato vittima di un incidente stradale e, nel corso dello sviluppo della storia, entra in contatto proprio con Ania Cares. Si tratta dunque di un’ottima opportunità per far conoscere il progetto a un pubblico più ampio.

La serie è composta da 8 puntate con le prime due che sono già andate in onda il 17 gennaio (ma si possono recuperare su Mediaset Infinity) e le altre che verranno trasmesse nelle settimane successive, sempre di mercoledì.