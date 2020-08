Aggiornamento Waze 2020: più sicurezza ai passaggi a livello

L’aggiornamento Waze 2020 include una nuova funzione di alert: il navigatore GPS gratuito previene gli incidenti stradali ai passaggi a livello

Waze ha annunciato una nuova funzione per aumentare la sicurezza di guida in prossimità dei passaggi a livello con l’aggiornamento 2020. La novità pensata per aiutare gli automobilisti che tornano al volante dopo mesi di lockdown, è disponibile sia per Android sia per iOS. Ecco come funziona il navigatore satellitare gratis che ora avverte anche dei potenziali rischi di transitare sui passaggi a livello.

LE NOVITA’ DELLL’AGGIORNAMENTO WAZE 2020

La decisione di aggiungere gli avvisi di attraversamento ferroviario alla mappa di Waze segue le raccomandazioni sia del Senato degli Stati Uniti sia dell’NHTSA per le applicazioni mobile che fanno anche da navigatori GPS. L’esortazione delle autorità mira a ridurre il numero di conducenti coinvolti in incidenti ai passaggi a livello ferroviari. Anche l’Amministrazione Federale delle Ferrovie degli Stati Uniti si è fatta promotrice di questa funzione e ha fornito preziose informazioni. L’aggiornamento Waze, infatti, utilizza la banca dati pubblica degli attraversamenti ferroviari statunitensi per lanciare gli avvisi al conducente. Ma non sarà riservato solo agli USA.

PER LE NUOVE FUNZIONI BISOGNERA’ AGGIORNARE L’APP WAZE

La nuova funzione avviserà automaticamente i conducenti che utilizzano l’ultima versione di Waze su Android o iOS in prossimità di un attraversamento ferroviario. Quindi bisogna scaricare e installare l’aggiornamento Waze. Un banner apparirà sull’applicazione Waze evidenziando l’incrocio e incoraggiando il conducente ad avvicinarsi con cautela. Questa funzione sostenuta anche dai principali operatori della rete ferroviaria internazionale si basa proprio sui dati verificati dalla comunità di Map Editor per aggiungere incroci ferroviari alla mappa di Waze negli Stati Uniti, in Canada, Messico e Francia.

LE MAPPE WAZE E I PAESI IN CUI SARANNO DISPONIBILI LE NOVITA’ 2020

I Map Editor locali di Waze hanno preso l’iniziativa di incorporare gli incroci alla mappa nel Regno Unito, in Italia, Israele, Brasile, Colombia, Belgio, Polonia, Ungheria, Argentina, Cile, Uruguay, Indonesia, Malesia, nelle Filippine, in Nuova Zelanda, nei Paesi Bassi e in Irlanda. Quindi le nuove funzionalità di sicurezza saranno ampliate sempre di più. “La funzione ‘Passaggio a Livello’ è il risultato di una collaborazione intersettoriale e interindustriale, sia all’interno di Waze sia all’interno nella Community”, ha detto Dani Simons, Head of Public Sector Partnerships di Waze. “Questa feature esemplifica l’impegno di Waze nel sottolineare l’attenzione alla sicurezza”.