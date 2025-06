Aeroporto Napoli: voli cancellati, la situazione del 10 giugno

Giornata difficilissima, quella di lunedì 9 giugno, all’aeroporto di Napoli per un problema tecnico ai radar che ha causato modifiche e cancellazioni dei voli, sia in partenza che in arrivo. In totale sono stati cancellati più di 80 voli e alcuni sono stati riprogrammati a Salerno. Purtroppo, a distanza di 24 ore dal guasto, la situazione non si è ancora completamente risolta perché ci sono cancellazioni anche martedì 10 giugno 2025 (continua a leggere per conoscere l’elenco dei voli annullati). Come se non bastasse, si segnalano lunghe code ai parcheggi esterni dell’aeroporto a causa delle auto che si stanno incolonnando in attesa dei passeggeri in arrivo (che però non arrivano).

NAPOLI: FORTI RITARDI ALL’AEROPORTO, COS’È SUCCESSO

Nelle prime ore del pomeriggio del 9 giugno l’Enav ha diffuso un comunicato spiegando che a seguito di un malfunzionamento meccanico al sistema radar deputato alla sorveglianza dell’area di avvicinamento dello scalo, è stato temporaneamente ridotto il numero dei voli in arrivo “al fine di garantire i consueti e rigorosi standard di sicurezza operativa“. I tecnici intervenuti hanno già identificato la causa del guasto, le attività di ripristino sono in corso ma al momento la società che gestisce l’aeroporto di Napoli non è in grado di fornire una stima precisa dei tempi necessari per il completo ritorno alla normalità

Al momento risulta pure difficile collegarsi al sito internet dello scalo napoletano, probabilmente a causa dell’alto numero di accessi da parte dei viaggiatori che cercano informazioni aggiornate sui propri voli.

LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE DEI VOLI DA E PER NAPOLI (AGGIORNAMENTO DEL 10/6 ORE 9:30)

Ai passeggeri in procinto di mettersi in viaggio, consigliamo comunque di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento PRIMA di recarsi in aeroporto.

Aggiornamenti in tempo reale sui voli, per chi riesce a collegarsi, sono disponibili sul sito web dell’aeroporto di Napoli, sull’app ufficiale (Android e iOS) e sui canali social dello scalo campano (Facebook, X, Instagram). Cliccando sui seguenti link è possibile verificare lo stato dei voli in partenza e in arrivo:

Se si riscontrano difficoltà a connettersi al sito web dell’aeroporto di Capodichino, riportiamo l’elenco dei voli in partenza e in arrivo nelle prossime ore ufficialmente cancellati (ma, attenzione, altri potrebbero aggiungersi):

Voli in partenza cancellati 10/6/2025

FR 00825 | Ryanair per Venezia delle 11:40.

Voli in arrivo cancellati 10/6/2025

FR 03665 | Ryanair da Milano Bergamo atteso alle 9:25.

EZY 02493 | Easyjet da Londra Luton atteso alle 9:50.

EZY 02843 | Easyjet da Bristol atteso alle 10:05.

FR 04313 | Ryanair da Catania atteso 10:10.

EZY 02125 | Easyjet da Manchester atteso alle 10:20.

AZ 01263 | ITA Airways da Roma Fiumicino atteso alle 10:35.

FR 01474 | Ryanair da Londra Stansted atteso alle 10:55.

EZY 06503 | Easyjet da Londra Gatwick atteso alle 11:00.

FR 00824 | Ryanair da Venezia atteso alle 11:15.

FR 05425 | Ryanair da Praga atteso alle 11:35.

FR 05936 | Ryanair da Milano Malpensa atteso alle 12:00.

VOLI CANCELLATI AEROPORTO DI NAPOLI: COME VERIFICARE

Qualora dovessero verificarsi ulteriori modifiche o cancellazioni nella giornata del 10 giugno 2025, tutte le compagnie aeree che volano su Napoli invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, come peraltro via abbiamo già suggerito. Per effettuare queste verifiche cliccare sui seguenti link: