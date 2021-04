Parcheggio aeroporto Napoli: prezzi e sosta breve

Come si utilizza il parcheggio dell'aeroporto di Napoli, i prezzi di tutte le tariffe e le info sulla sosta breve gratuita nei pressi del Terminal

È semplice trovare parcheggio all’aeroporto di Napoli? I prezzi sono convenienti? La sosta breve gratuita è permessa? Sono tutte domande a cui cercheremo di rispondere nelle prossime righe in risposta alle necessità e alle esigenze dei tanti passeggeri che frequentano lo scalo partenopeo, e che presumibilmente torneranno a frequentarlo in massa dopo la pandemia.

COME ARRIVARE IN AUTO ALL’AEROPORTO DI NAPOLI

L’aeroporto di Napoli – Capodichino si trova a circa 4 km dalla stazione centrale del capoluogo campano, nel quartiere di San Pietro a Patierno e non distante dai quartieri di Poggioreale e San Carlo all’Arena. Per arrivare in auto all’aeroporto di Napoli si deve percorrere la tangenziale prendendo l’uscita Capodichino, oppure accedendo da viale Umberto Maddalena.

PARCHEGGIO AEROPORTO NAPOLI: PREZZI UFFICIALI

All’aeroporto di Napoli ci sono 6 parcheggi ufficiali, divisi tra sosta breve e sosta lunga, situati nelle immediate vicinanze del terminal, mentre a pochi minuti si possono trovare alcuni parcheggi privati, più economici ma anche più distanti dall’aerostazione. Tuttavia offrono tutti un servizio navetta gratuito per raggiungere in pochi minuti l’area aeroportuale. In quest’ambito ci occupiamo soltanto dei parcheggi ufficiali dell’aeroporto di Napoli:

P MULTIPIANO (SOSTA LUNGA COMFORT): fino a 12 ore 15 euro, fino a 24 ore 26 euro, fino a 2 giorni 52 euro, fino a 3 giorni 78 euro, fino a 7 giorni 100 euro, giorni successivi o frazione 15 euro, tariffa weekend dal venerdì al lunedì 55 euro.

P1 SOSTA LUNGA LOW COST: fino a 12 ore 9 euro, fino a 24 ore 20 euro, fino a 2 giorni 40 euro, fino a 7 giorni 60 euro, giorni successivi o frazione 8 euro, tariffa weekend dal venerdì al lunedì 35 euro.

P2 – P3 SOSTA BREVE: primi 20 minuti gratis (solo P2), primi 30 minuti 1,50 euro (solo P3), ora e frazione 3,50 euro, giornaliero 36 euro, giorni successivi (ogni 12 ore o frazione) 18 euro.

P4 SOSTA BREVE: ora o frazione 4 euro, giornaliero 36 euro, giorni successivi (ogni 12 ore o frazione) 18 euro.

P MOTOCICLI: ora o frazione 1 euro, giornaliero 7 o 10 euro (Multipiano), fino a 1 settimana 29 o 39 euro (Multipiano).

Clicca qui per acquistare un parcheggio all’aeroporto di Napoli. Clicca invece sulla seguente immagine per visualizzare la mappa dei parcheggi.

COME PAGARE IL PARCHEGGIO DELL’AEROPORTO DI NAPOLI

Chi acquista il parcheggio online deve attendere l’email di conferma che contiene il codice di prenotazione (p.es. A0023) e il codice numerico (PIN) da utilizzare per accedere al parcheggio in aeroporto. Una volta lasciata l’auto in uno stallo libero, per uscire bisogna inserire il biglietto rilasciato dal sistema all’ingresso del parcheggio, che azionerà la sbarra di uscita. Se la sosta si protrae oltre il tempo previsto, è possibile pagare l’eccedenza alla cassa parcheggi presso l’uscita utilizzando carte oppure contanti. È sempre consentito modificare o cancellare una prenotazione gratis fino al giorno prima.

Invece chi acquista il parcheggio direttamente in aeroporto può pagare la sosta direttamente alle piste di uscita con carta di credito e alle casse automatiche ubicate al parcheggio P1, Multipiano, P2, P4 e all’interno dell’area arrivi. Ai parcheggi P1, P3 e Multipiano è possibile pagare anche con il servizio Telepass.

PARCHEGGIO AEROPORTO NAPOLI: ZONA A TRAFFICO CONTROLLATO ‘BACIO AL VOLO’

All’aeroporto di Napoli è disponibile un sistema informatizzato di gestione della viabilità aeroportuale che permette a passeggeri e/o accompagnatori di transitare per 10 minuti con la propria auto nelle zone immediatamente antistanti le zone partenze e arrivi del Terminal e sostare in appositi stalli dedicati. Questa area è definita Zona a Traffico Controllato, è ad accesso libero ed è caratterizzata da un sistema di telecamere che rileva elettronicamente il tempo impiegato per entrare e uscire dal sedime aeroportuale. Dal momento dell’accesso in aeroporto si hanno a disposizione 10 minuti per accompagnare e/o accogliere il passeggero ed uscire (appunto ‘Bacio al volo’). Chi supera tale limite è soggetto a sanzioni. Qui ulteriori informazioni sulla ZTC dell’aeroporto di Napoli.