Aeroporto Londra – Heathrow: i voli cancellati per l’incendio

Grossi disagi per chi aveva in programma un volo da o per l’aeroporto di Londra – Heathrow venerdì 21 marzo 2025: la direzione dello scalo londinese, il principale aeroporto del Regno Unito e uno dei più trafficati d’Europa, ha comunicato infatti l’interruzione dei voli per l’intera giornata a causa di un blackout causato da un incendio in una vicina sottostazione elettrica. Ovviamente i voli cancellati sono anche quelli in partenza o in arrivo dall’Italia, continua a leggere per ulteriori informazioni.

L’INCENDIO ALL’AEROPORTO HEATHROW DI LONDRA

La chiusura dell’aeroporto di Londra – Heathrow è stata annunciata nelle prime ore di venerdì 21 marzo e ha già causato la cancellazione o il dirottamento verso altri scali di centinaia di voli. A fine giornata si calcola che saranno circa 1.300 i voli interessati dai disagi.

Come detto, a procurare il blackout nell’aeroporto è stato un incendio dalle cause ancora incerte verificatosi in una sottostazione elettrica di Hayes, cittadina a ovest di Londra. Le fiamme sono divampate attorno alle ore 23:30 di giovedì 20 marzo portando all’evacuazione di oltre 150 persone che abitano nelle vicinanze. Pare che l’incendio non sia stato ancora domato dai vigili del fuoco, per fortuna non si registrano vittime o feriti gravi.

I VOLI CANCELLATI DA E PER L’ITALIA

Inutile ricordare che quotidianamente decine di voli collegano i maggiori aeroporti italiani con l’aeroporto di Londra – Heathrow, pertanto nella giornata di oggi sono attese numerose cancellazioni, anche se alcuni voli potrebbero essere solo dirottati verso altri scali.

Di norma, in situazioni del genere, sono le stesse compagnie aeree a contattare direttamente i passeggeri, di solito tramite sms, email o app, per comunicare l’eventuale modifica del volo e le opzioni disponibili. Quindi, se oggi 21 marzo 2025 hai in programma un volo da o per Heathrow non ti resta che attendere la relativa notifica. In alternativa puoi controllare di persona lo stato del volo dal sito della compagnia aerea.

Le compagnie che effettuano voli diretti tra l’Italia e Londra – Heathrow sono:

British Airways (Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Bologna, Napoli, Pisa, Venezia).

Vanno inoltre considerate le compagnie che usano Heathrow come scalo intermedio per altre destinazioni.

INCENDIO LONDRA – HEATHROW: COME SAPERE SE HANNO CANCELLATO IL TUO VOLO

Se vuoi sapere se il tuo volo da o per Londra – Heathrow del 21 marzo 2025 sia stato cancellato o dirottato, puoi controllare in tempo reale lo stato del volo nell’apposita sezione del sito di British Airways inserendo rotta, numero di volo e aeroporto.

La stessa ricerca puoi farla sul sito ufficiale dell’aeroporto di Londra – Heathrow controllando le pagine Partenze e Arrivi.

Un’altra ottima risorsa è il noto Flight Radar 24.

Puoi anche seguire gli aggiornamenti in real time pubblicati dallo staff dell’aeroporto di Londra – Heathrow sul proprio profilo X (ex Twitter):