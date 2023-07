Aeroporto di Palermo chiuso per incendio: i voli cancellati e deviati

Estate 2023 difficilissima per gli aeroporti siciliani: dopo la parziale chiusura dello scalo catanese, anche l’aeroporto di Palermo è stato chiuso martedì 25 luglio a causa dell’incendio sviluppatosi nella notte in zona Punta Raisi, proprio dove si trova l’aerostazione del capoluogo. Gesap, la società che gestisce l’impianto, ha annunciato la chiusura fino alle 11 del mattino, ma probabilmente si andrà ben oltre. Più in basso trovate la lista dei voli cancellati o deviati su altri aeroporti.

AEROPORTO DI PALERMO CHIUSO PER INCENDIO: LA SITUAZIONE

Il vasto incendio che si è sviluppato sopra Cinisi a causa del forte vento di scirocco è dunque arrivato fino al perimetro dell’aeroporto di Palermo intitolato ai giudici Falcone e Borsellino, determinandone la temporanea chiusura. Le squadre dei Vigili del fuoco sono attualmente al lavoro per domare le fiamme attorno allo scalo, nella speranza di poterne autorizzare l’apertura il prima possibile. L’aeroporto per alcune ore è rimasto isolato anche via terra a causa della contemporanea chiusura degli svincoli della A29 Palermo-Mazara del Vallo a Villagrazia di Carini e Cinisi, che collegano l’autostrada all’aeroporto, e anche dei collegamenti ferroviari. Adesso risultano chiusi gli svincoli di Carini in direzione Palermo e Tommaso Natale in direzione Mazara.

La situazione del traffico aereo in Sicilia è molto complicata perché a Palermo partivano e atterravano molti voli dirottati da Catania, il cui aeroporto è stato a sua volta coinvolto da un incendio lunedì 17 luglio e parzialmente chiuso in attesa di ripristinare il terminal A danneggiato dalle fiamme.

L'#aeroporto di Palermo ha riaperto: al momento saranno consentiti solo un numero limitato di voli in partenza. Per gli arrivi, è in corso il monitoraggio delle condizioni meteo. In aggiornamento… — Aeroporto di Palermo (@AeroportoPa) July 25, 2023

INCENDIO AEROPORTO DI PALERMO: VOLI CANCELLATI E DEVIATI

Di seguito elenchiamo l’elenco dei voli cancellati o dirottati da Palermo nella giornata di martedì 25 luglio 2023, così come comunicati dallo scalo palermitano. Per informazioni più dettagliate consigliamo di seguire il sito web e i profili social dell’aeroporto di Palermo, in particolare l’account Twitter, e di prestare attenzione alle notifiche delle compagnie aeree di riferimento.

Voli cancellati:

V71826 PMO/LYS 6.00

FR4932 PMO-BVA 6.20

FR8972 PMO-BDS 6.20

FR4914 PMO-VRN 6.35

FR3947 PMO-FCO 6.40

EC3512 PMO/MXP 7.00

XZ2601 PMO-FCO 7.00

FR1044 PMO-CUF 7.15

FR4901 PMO-FCO 7.55

V71519 TLS-PMO 8.10

FR1016 PMO-MXP 8.30

FR576 PMO-VCE 8.35

V71518 PMO-TLS 8.45

AZ1777 FCO-PMO 9.20

FR7867 PMO-OTP 9.25

AF1480 CDG-PMO 9.40

FR7873 PMO-MAD 10.00

AZ1782 PMO-FCO 10.05

DX1806 LMP-PMO 10.05

AZ1763 LIN-PMO 10.10

V71827 LYS-PMO 10.35

AF1481 PMO-CDG 10.35

AZ1762 PMO-LIN 10.55

DX1805 PMO-LMP 11.00.

Voli deviati su aeroporto di Trapani:

FR3946 FCO-PMO

FR577 VCE-PMO

FR7868 OTP-PMO

FR7874 MAD-PMO.

Partenze ritardate:

FR3916 BLQ-PMO dalle 10.00 alle 12.00.

CHIUSURA AUTOSTRADA E FERROVIE VICINE ALL’AEROPORTO

Anas avverte inoltre che a causa dell’incendio il traffico veicolare risulta temporaneamente bloccato sulla autostrada A29 Diramazione Alcamo – Trapani, in entrambe le direzioni, precisamente dal km 0,000 al km 21,300 ad Alcamo (Trapani). L’uscita obbligatoria è a Fulgatore. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Sempre a causa di un incendio, la strada statale 186 di Monreale è provvisoriamente chiusa al traffico, dal km 22,100 al km 24,000, in entrambe le direzioni, all’altezza di Borgetto (Palermo).

Per quanto riguarda invece i treni, a seguito di danni provocati da incendi nelle zone limitrofe, la circolazione dei treni sulla linea Palermo – Aeroporto Punta Raisi/Giachery è riprogrammata e i treni terminano la corsa o hanno origine da Piraineto. Più in generale, viste le condizioni meteo critiche dovute alle alte temperature, per la giornata del 25 luglio 2023 Trenitalia ha previsto una riprogrammazione del servizio sulle seguenti linee:

• Caltanissetta – Gela – Siracusa

• Messina – Catania – Siracusa

• Palermo – Agrigento

• Palermo – Messina