Aeroporto Catania, voli sospesi il 23 luglio: quando riapre?

Ancora disagi per i viaggiatori in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania: dopo i problemi verificatisi il 4, 5 e 11 luglio per una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sulle piste, nella giornata di martedì 23 luglio 2024 i voli risultano nuovamente sospesi sempre a causa dell’attività dell’Etna. In questo momento sono segnalati molti ritardi e diverse cancellazioni, inoltre alcuni voli vengono dirottati verso gli aeroporti limitrofi (limitrofi per modo di dire, visto che lo scalo di Punta Raisi a Palermo è distante quasi 240 km dal capoluogo etneo). Continua a leggere per conoscere gli ultimissimi aggiornamenti.

Aggiornamento del 23 luglio 2024 con l’elenco dei voli in partenza o in arrivo all’aeroporto di Catania in ritardo, cancellati o dirottati.

VOLI AEROPORTO DI CATANIA 23 LUGLIO 2024: LA SITUAZIONE

La nuova eruzione del cratere Voragine dell’Etna, iniziata nel pomeriggio del 22 luglio con un graduale incremento dell’attività stromboliana, ha comportato una copiosa ricaduta di cenere sulla città di Catania, oltre che sui paesi etnei esposti a sud-est. Anche l’aeroporto di Catania è stato lambito dalla pioggia di cenere, con le inevitabili ripercussioni per i passeggeri in transito. SAC, la società di gestione dello scalo etneo, su indicazione dell’unità di crisi ha dovuto quindi disporre la chiusura dei settori B2 e B3 e la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza il 23 luglio.

Le operazioni presso le scalo etneo riprenderanno ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricaduta cenere e dopo la sua rimozione dalle infrastrutture di volo. La direzione dell’aeroporto invita pertanto i passeggeri a contattare le compagnie aeree per avere informazioni sul proprio volo.

Controlla gli aggiornamenti del profilo X (ex Twitter) dell’aeroporto di Catania per le ultime novità.

⚠ETNA: a causa dell’attività eruttiva e dell’emissione di cenere è stata predisposta la sospensione delle operazioni di volo. Seguiranno aggiornamenti sulla riapertura della pista. I passeggeri sono pregati di contattare la compagnia aerea per informazioni riguardo il volo. pic.twitter.com/Gvaq63XwM5 — Aeroporto di Catania (@CTAairport) July 23, 2024

Anche il profilo X dell’aeroporto di Palermo sta aggiornando sui voli dirottati dallo scalo catanese.

https://x.com/AeroportoPa

AEROPORTO DI CATANIA: CONTROLLA LO STATO DEI VOLI

A seguito dei ritardi e delle cancellazioni che si stanno verificando nella giornata del 23 luglio 2024, tutte le compagnie aeree che volano su Catania stanno invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, come peraltro suggerito dallo stesso scalo. Per effettuare queste verifiche cliccare sui seguenti link: