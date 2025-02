Aeroporto Catania: la situazione al 18 febbraio in tempo reale

Sembrano finalmente finiti i disagi per i viaggiatori in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania: dopo le parziali chiusure dei giorni scorsi a causa dell’eruzione dell’Etna, martedì 18 febbraio 2025 la direzione dello scalo siciliano ha annunciato la fine dello stato d’allerta, per cui il traffico aereo può tornare pienamente regolare. Ciò non toglie che l’attività del vulcano resterà ancora sotto monitoraggio per prevenire eventuali nuove eruzioni. Continua a leggere per conoscere gli ultimissimi aggiornamenti.

L’ERUZIONE DELL’ETNA DI FEBBRAIO 2025

La scorsa settimana l’Etna si è risvegliato regalando immagini mozzafiato da riprendere o fotografare ma allo stesso tempo mettendo in allerta tutta la zona intorno al vulcano, anche se i paesi etnei non hanno corso rischi particolari. I primi problemi per l’aeroporto di Catania sono iniziati il 12 febbraio, quando l’Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Nord Est e ad Est del vulcano, senza tuttavia ordinare lo stop del traffico aereo. Lo stato d’allerta è proseguito nei giorni successivi fino a toccare il culmine nella giornata di domenica 16, quando l’intensificarsi dell’attività vulcanica ha causato l’interruzione di tutte le attività di volo in arrivo, dirottando diversi voli sullo scalo di Palermo. A partire da lunedì 17 la situazione si è progressivamente normalizzata.

VOLI AEROPORTO DI CATANIA 18 FEBBRAIO 2025: LA SITUAZIONE

E infatti, al mattino di martedì 18 febbraio, la società che gestisce l’aeroporto di Catania ha comunicato la fine dello stato di allerta, il rientro nello status ordinario e il ripristino completo dei servizi. I settori aerei Est, che negli ultimi giorni erano stati chiusi, sono quindi nuovamente in funzione.

Detto questo, ai passeggeri in procinto di mettersi in viaggio, si consiglia comunque di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento PRIMA di recarsi in aeroporto.

Aggiornamenti in tempo reale sui voli sono disponibili sul sito web dell’aeroporto di Catania e sui relativi canali social (Facebook, X, Instagram). Cliccando sui seguenti link è possibile verificare lo stato dei voli in partenza e in arrivo:

VOLI CANCELLATI AEROPORTO DI CATANIA: COME VERIFICARE

Qualora dovessero verificarsi ritardi e cancellazioni nella giornata del 18 febbraio 2025, tutte le compagnie aeree che volano su Catania invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, come peraltro suggerito dallo stesso scalo. Per effettuare queste verifiche cliccare sui seguenti link: