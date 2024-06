Parcheggio aeroporto Catania: nuove tariffe 2024

Come trovare parcheggio all’aeroporto di Catania e quali sono le nuove tariffe valide nel 2024? A beneficio di tutti i nostri lettori interessati all’argomento presentiamo l’offerta di parcheggi ufficiali dello scalo siciliano, uno dei più importanti del Meridione insieme all’aeroporto di Palermo e all’aeroporto di Napoli. All’interno dell’aerostazione sono presenti parcheggi coperti e scoperti che consentono soste brevi e lunghe.

COME ARRIVARE IN AUTO ALL’AEROPORTO DI CATANIA

L’aeroporto di Catania si trova nel quartiere Fontanarossa, situato nella parte sud-orientale dell’abitato catanese e distante soli 6 km dal centro città. È facilmente raggiungibile percorrendo in auto la Strada Provinciale 70. Il tragitto in auto tra il centro cittadino e l’aeroporto dura all’incirca 25/30 minuti.

PARCHEGGIO AEROPORTO CATANIA: TARIFFE UFFICIALI

All’aeroporto di Catania ci sono 6 parcheggi ufficiali, divisi tra sosta breve, sosta lunga e low cost, situati nelle immediate vicinanze dei terminal, mentre a pochi minuti si possono trovare alcuni parcheggi privati, più economici ma anche più distanti dall’aerostazione. Tuttavia offrono tutti un servizio navetta gratuito per raggiungere in pochi minuti l’area aeroportuale. In quest’ambito ci occupiamo soltanto dei parcheggi ufficiali dell’aeroporto di Catania con le tariffe aggiornate al 2024:

P1 SOSTA BREVE : gratuito fino a 15 minuti, poi 3,00 euro all’ora fino a 10 ore, oltre le 10 ore costa 34,00 euro al giorno. Contiene 97 posti auto e 2 posti auto gratuiti per disabili. A 50 metri dal Terminal A e a 270 metri dal Terminal C.

: gratuito fino a 15 minuti, poi 3,00 euro all’ora fino a 10 ore, oltre le 10 ore costa 34,00 euro al giorno. Contiene 97 posti auto e 2 posti auto gratuiti per disabili. A 50 metri dal Terminal A e a 270 metri dal Terminal C. P2 SOSTA BREVE : gratuito fino a 15 minuti, poi 3,00 euro all’ora fino a 10 ore, oltre le 10 ore costa 34,00 euro al giorno. Contiene 172 posti auto e 3 posti auto gratuiti per disabili. A 30 metri dal Terminal A e a 330 metri dal Terminal C.

: gratuito fino a 15 minuti, poi 3,00 euro all’ora fino a 10 ore, oltre le 10 ore costa 34,00 euro al giorno. Contiene 172 posti auto e 3 posti auto gratuiti per disabili. A 30 metri dal Terminal A e a 330 metri dal Terminal C. P3 SOSTA BREVE : gratuito fino a 15 minuti, poi 3,00 euro all’ora fino a 10 ore, oltre le 10 ore costa 34,00 euro al giorno. Contiene 81 posti auto e 48 posti auto gratuiti per disabili. A 20 metri dal Terminal A e a 50 metri dal Terminal C.

: gratuito fino a 15 minuti, poi 3,00 euro all’ora fino a 10 ore, oltre le 10 ore costa 34,00 euro al giorno. Contiene 81 posti auto e 48 posti auto gratuiti per disabili. A 20 metri dal Terminal A e a 50 metri dal Terminal C. P4 SOSTA LOW COST : costa 10,00 euro al giorno. Multipiano. Contiene 1851 posti auto e stalli per le moto. A 200 metri dal Terminal A e a 100 metri dal Terminal C.

: costa 10,00 euro al giorno. Multipiano. Contiene 1851 posti auto e stalli per le moto. A 200 metri dal Terminal A e a 100 metri dal Terminal C. P5 SOSTA BREVE : gratuito fino a 15 minuti, poi 3,00 euro all’ora fino a 10 ore, oltre le 10 ore costa 34,00 euro al giorno. Contiene 57 posti auto e 1 posto auto gratuito per disabili. A 180 metri dal Terminal A e a 20 metri dal Terminal C.

: gratuito fino a 15 minuti, poi 3,00 euro all’ora fino a 10 ore, oltre le 10 ore costa 34,00 euro al giorno. Contiene 57 posti auto e 1 posto auto gratuito per disabili. A 180 metri dal Terminal A e a 20 metri dal Terminal C. P6 SOSTA LUNGA: costa 12,00 euro al giorno. Contiene 549 posti auto e 8 posti auto gratuiti per disabili. A 70 metri dal Terminal A e a 200 metri dal Terminal C.

Clicca qui per altre informazioni sul parcheggio dell’aeroporto di Catania. Clicca invece sulla seguente immagine per visualizzare la mappa dei parcheggi.

PARCHEGGIO AEROPORTO CATANIA: INFO GENERALI



Per accedere ai parcheggi dell’aeroporto di Catania bisogna ritirare alla colonnina d’ingresso il ticket di entrata oppure si dev’essere in possesso di una tessera magnetica di abbonamento. Il pagamento del ticket va poi effettuato, prima di ritirare l’autovettura, alle casse automatiche scegliendo tra contanti, carta di credito o bancomat. Effettuato il pagamento, l’uscita dal parcheggio deve avvenire entro 10 minuti.

Invece l’uscita gratuita dai parcheggi deve avvenire entro 15 minuti dal momento dell’emissione del ticket di ingresso. In caso contrario andrà corrisposto l’importo dovuto per la permanenza nel parcheggio utilizzato.

I parcheggi non sono custoditi e sono aperti dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, compresi i festivi.