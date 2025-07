Aeroporto Catania: voli dirottati o cancellati il 3 luglio, la situazione

Ancora problemi all’aeroporto di Catania: stavolta non c’entra l’Etna o il forte vento ma la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste ad ovest della pista che non permettono il regolare svolgimento delle operazioni. Pertanto, al momento in cui scriviamo, tutti i voli in partenza e in arrivo il 3 luglio 2025 risultano sospesi, dirottati o cancellati.

VOLI SOSPESI ALL’AEROPORTO DI CATANIA: COSA STA SUCCEDENDO

Ricapitoliamo: la SAC, società di gestione dello scalo catanese, ha segnalato che al momento non sussistono le condizioni di sicurezza per la navigazione aerea. I voli risultano pertanto bloccati almeno fino alle ore 10:00 di giovedì 3 luglio 2025, salvo ulteriori rinvii. Come spiegavamo, il problema riguarda la presenza di ostacoli lungo le direttrici di atterraggio e decollo poste ad ovest della pista e la principale responsabile sarebbe una gru nel vicino cantiere delle ferrovie che, a causa di un guasto, non si riesce ad abbassare o a spostare. In base agli ultimi aggiornamenti, la rimozione della gru sarebbe in corso ma molto lentamente.

SAC sta comunque monitorando l’evoluzione degli eventi che stanno causando tali disservizi. Nell’attesa, i passeggeri sono pregati, PRIMA di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

VOLI AEROPORTO DI CATANIA 3 LUGLIO 2025: LA SITUAZIONE

Finché la situazione non verrà risolta, i voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania il 3 luglio 2025 sono sospesi, cancellati o deviati sugli altri scali siciliani di Palermo e Comiso, o addirittura verso Roma o Malta. In particolare nelle ultime ore sono stati dirottati i seguenti voli in arrivo:

A Malta il Malta – Catania di KM Malta delle 6:45

A Palermo il Roma Fiumicino – Catania di Ryanair delle 7:05

A Palermo il Pisa – Catania di Ryanair delle 7:40

A Palermo il Milano Bergamo – Catania di Ryanair delle 7:40

A Roma Fiumicino il New York JFK – Catania di Delta delle 7:55

A Comiso il Katowice – Catania di Wizz delle 7:55

A Palermo il Napoli – Catania di easyJet delle 8:05

A Palermo il Ginevra – Catania di easyJet delle 8:05

A Palermo il Zurigo – Catania di Edelweiss delle 8:15

A Comiso il Milano Linate – Catania di ITA Airways delle 8:25

A Palermo il Napoli – Catania di Ryanair delle 8:25

A Palermo il Parigi Beauvais – Catania di Ryanair delle 8:40

A Palermo il Berlino – Catania di Ryanair delle 8:50

A Palermo il Vienna – Catania di Ryanair delle 9:15.

Ovviamente queste deviazioni impatteranno anche sui voli in partenza per la destinazione inversa.

Aggiornamenti in tempo reale sui voli sono disponibili sul sito web dell’aeroporto di Catania e sui relativi canali social (Facebook, X, Instagram). Cliccando sui seguenti link è possibile verificare lo stato dei voli in partenza e in arrivo:

VOLI DEVIATI AEROPORTO DI CATANIA: COME VERIFICARE

Qualora dovessero verificarsi ulteriori deviazioni nella giornata del 3 luglio 2025, tutte le compagnie aeree che volano su Catania invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, come peraltro suggerito dallo stesso scalo. Per effettuare queste verifiche cliccare sui seguenti link: