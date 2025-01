Aeroporto Catania, voli cancellati il 17 gennaio: la situazione

Possibili disagi per i viaggiatori in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania: a causa dell’allerta meteo prevista sulla Sicilia orientale, la direzione dello scalo catanese ha annunciato che potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni o dirottamenti di voli durante l’intera giornata di venerdì 17 gennaio 2025. Continua a leggere per conoscere gli ultimissimi aggiornamenti.

BOLLETTINO METEO SICILIA 17 GENNAIO 2025: ALLERTA ROSSA

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato nella giornata di ieri il bollettino meteo che annuncia l’allerta rossa sulla Sicilia nord-orientale prevedendo, fin dal primo mattino del 17 gennaio e per le successive 24-36 ore, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte.

VOLI AEROPORTO DI CATANIA 17 GENNAIO 2025: LA SITUAZIONE

In ragione di ciò, il 17 gennaio 2025 all’aeroporto di Catania potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni o dirottamenti di voli verso altri scali, in particolare verso Palermo, Comiso e Lamezia Terme. Di conseguenza la direzione dell’aeroporto invita tutti i viaggiatori in partenza o in arrivo a Catania a contattare direttamente la propria compagnia aerea per aggiornamenti sullo stato del volo, e di prevedere eventuali rallentamenti nei trasporti per raggiungere l’aeroporto.

Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul sito web dell’aeroporto di Catania e sui relativi canali social (Facebook, X, Instagram). Cliccando sui seguenti link è possibile verificare lo stato dei voli in partenza e in arrivo:

VOLI CANCELLATI AEROPORTO DI CATANIA: COME VERIFICARE

A seguito dei ritardi e delle cancellazioni che potrebbero verificarsi nella giornata del 17 gennaio 2025, tutte le compagnie aeree che volano su Catania stanno invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, come peraltro suggerito dallo stesso scalo. Per effettuare queste verifiche cliccare sui seguenti link: