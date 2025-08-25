Aeroporto Bologna: voli cancellati di notte fino al 30 settembre 2025

Attenzione se devi partire o arrivare all’aeroporto di Bologna in orario notturno da lunedì 25 agosto a martedì 30 settembre 2025: In questo lasso di tempo lo scalo bolognese sarà interessato da una chiusura notturna della pista di volo che comporterà numerosi voli cancellati o dirottati su altri scali. Continua a leggere per conoscere tutti i dettagli ed evitare di presentarti inutilmente in aeroporto.

AEROPORTO DI BOLOGNA: GLI ORARI DELLE CANCELLAZIONI

Nei giorni scorsi, la direzione dell’aeroporto di Bologna ha comunicato che nell’ambito del programma di manutenzione delle infrastrutture di volo, la pista dello scalo Marconi sarà chiusa al traffico aereo in orario notturno dal 25 agosto al 30 settembre 2025 dalle ore 23:55 locali alle ore 5:55 locali, per tutte le notti del periodo indicato, allo scopo di consentire alcuni lavori straordinari sulle pavimentazioni della pista di volo, dell’area di manovra e su alcuni raccordi.

CHIUSURA AEROPORTO DI BOLOGNA AGOSTO – SETTEMBRE 2025: COSA CAMBIA PER I PASSEGGERI

Nei giorni e negli orari indicati nessun volo potrà dunque partire o atterrare a Bologna. Le compagnie aeree, già informate, possono cancellare i voli oppure operare su scali alternativi. Al di fuori dei giorni e orari indicati, quindi dalle 5:56 alle 23:54, l’aeroporto di Bologna sarà regolarmente aperto e operativo. Il disagio è finalizzato al miglioramento delle infrastrutture aeroportuali, che restano comunque all’avanguardia: lo scalo bolognese, infatti, è uno dei soli cinque aeroporti italiani che da fine luglio consentono di imbarcare liquidi fino a 2 litri nel bagaglio a mano.

OPZIONI PER I PASSEGGERI CHE DOVEVANO VIAGGIARE DA E PER BOLOGNA

Le passeggere e i passeggeri che hanno acquistato un biglietto aereo per i giorni e gli orari interessati dalla chiusura dello scalo, sono caldamente invitati a contattare direttamente la propria compagnia aerea per dettagli in merito ai singoli voli e per eventuali rimborsi o riprotezioni. È comunque probabile che gran parte dei passeggeri sia già stato contattato dalla propria compagnia nei giorni scorsi.

In questi casi, di solito, le opzioni per i passeggeri sono tre:

cancellazione del volo senza sostituzione, con rimborso totale del biglietto;

riprotezione del volo in un altro orario;

spostamento del volo in un aeroporto vicino.

Negli ultimi due casi il passeggero ha il diritto di rifiutare la nuova opzione e chiedere il rimborso totale del biglietto.