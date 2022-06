Accise carburante 2022: in Italia le più care della media europea

Le accise sul carburante in Europa applicate dai vari Paesi si basano sempre più sull’efficienza dei veicoli: ecco quanto si paga al 2022

Le accise carburante nei vari Paesi d’Europa seguono criteri fiscali e regimi legislativi molto diversi che si traducono in un’aliquota variabile anche di circa il 100%. In molti Paesi le accise su benzina e gasolio dipendono dalla provenienza del greggio, dalle emissioni e quindi dalla componente di biocarburante contenuta. In molti Paesi le accise sul GPL sono notevolmente inferiori o addirittura nulle (con una tassa di circolazione però più alta). L’Italia nell’elenco dei Paesi d’Europa è in cima per le accise carburante più alte. Ecco gli importi in Europa secondo un report dell’Associazione europea dei Costruttori di veicoli.

ACCISE CARBURANTE ITALIA 2022

Le accise sul carburante applicate in Italia sono uno dei più controversi e discussi aspetti della tassazione di benzina e gasolio a cui gli automobilisti si sono ormai abituati. Questo articolo spiega nel dettaglio quali sono le accise applicate in Italia sul carburante. La lista è lunga e come vedrete servono a finanziare ormai crisi belliche, ambientali e naturali molto lontane nel tempo. Anche per questo le accise applicate in Italia sul carburante sono le più alte d’Europa, secondo la rilevazione ACEA:

– 0.728 €/l sulla Benzina;

– 0.617 €/l sul Gasolio;

ACCISE CARBURANTE AUSTRIA 2022

Le accise sul carburante in Austria dipendono dal tipo di carburante, dalla quantità di zolfo e dalla percentuale di componente bio presente nel carburante. Le aliquote applicate sono:

– Benzina, 0.482 €/l;

– Gasolio, 0.397 €/l;

ACCISE CARBURANTE BELGIO 2022

Le accise carburante in Belgio sono di 0,6002 €/l per benzina e diesel. Il GPL non è soggetto ad accisa ma è prevista una tassa di circolazione più elevata.

ACCISE CARBURANTE BULGARIA 2022

In Bulgaria sono previste delle accise carburante pari a:

– Benzina, 2.49 lev/l;

– Gasolio, 2.57 lev/l;

ACCISE CARBURANTE REPUBBLICA CECA 2022

La diffusione dei biocarburanti è uno dei motivi per cui in Repubblica Ceca la legge sulle accise dei carburanti è stata oggetto di frequenti modifiche. In particolare per prevenire l’evasione fiscale derivante dall’utilizzo di bioetanolo (su cui non è prevista accisa) che può essere miscelato ad altri combustibili ed utilizzato tal quale. Le aliquote sono:

– Benzina, 0.507 €/l;

– Gasolio, 0.393 €/l;

ACCISE CARBURANTE DANIMARCA 2022

Le accise sul carburante per autoveicoli in Danimarca sono disciplinate dalla legge sulla tassazione degli oli minerali (legge n. 1.349 del 1 settembre 2020 sulla tassa energetica dei prodotti a base di oli minerali) secondo questo listino:

– Benzina (fino al 9.8% di bioetanolo), 4.279 corone/l;

– Diesel (fino al 6.8% di biodiesel), 2.804 corone/l;

– GPL, 1.912 corone/l;

ACCISE CARBURANTE ESTONIA 2022

Le accise carburante in Estonia comprendono, oltre all’IVA pari al 20% le seguenti aliquote:

– Diesel: 0,372 €/l (riduzione temporanea delle aliquote accise dal 1 maggio 2020 al 30 aprile 2022), poi 0,493 €/l;

– Benzina: 0.563 €/l (dal 1 gennaio 2018);

ACCISE CARBURANTE FINLANDIA 2022

Le accise sui carburanti in Finlandia dipendono dal contenuto energetico e dalle emissioni di CO2 del carburante. L’origine dei componenti utilizzati nel carburante può causare differenze nel modo con cui i carburanti sono tassati. I componenti rinnovabili come gli alcoli producono meno CO2 e lo sono quindi soggetti a un’aliquota fiscale inferiore rispetto ai combustibili fossili. In linea di principio, i gas e gli alcoli sono tassati nello stesso modo. L’elettricità utilizzata per il carburante dei veicoli è tassata allo stesso modo dell’elettricità per consumo privato.

– Benzina, 0.7596 €/l;

– Gasolio 0.5948 €/l;

ACCISE CARBURANTE FRANCIA 2022

Il progressivo allineamento delle accise sui carburanti in Francia tra benzina e diesel avviato nel 2015, è fermo dal 2019 a causa del movimento dei “gilet gialli”. Le accise carburante in Francia sono così applicate:

– Benzina, 0.6914 €/l;

– Gasolio, 0.6091 €/l;

– GPL, 0.1154 €/l;

ACCISE CARBURANTE GERMANIA 2022

Le accise carburante in Germania applicate al 31 dicembre 2021 risultano:

– Benzina, 0.6545 €/l;

– Gasolio, 0.4704 €/l;

ACCISE CARBURANTE GRECIA 2022

Le accise carburante in Grecia applicate variano in base alla tipologia di carburante:

– Benzina, 0.70 €/l;

– Gasolio, 0.44 €/l;

– GPL, 0.43 €/l;

– Metano, nessuna accisa applicata;

ACCISE CARBURANTE UNGHERIA 2022

Le accise sul carburante in Ungheria si basano sul prezzo trimestrale del petrolio sul mercato mondiale. Se l’aumento medio trimestrale è al di sotto di 50 $, l’aumento delle tasse è di circa 5-10 fiorini ungheresi/litro. Le accise carburanti in Ungheria applicate sono:

– Benzina, 0.347 €/l;

– Gasolio, 0.319 €/l;

ACCISE CARBURANTE IRLANDA 2022

Le accise carburante in Irlanda in base alla tipologia di carburante:

– Benzina, 0.6393 €/l;

– Gasolio, 0.5354 €/l;

ACCISE CARBURANTE LETTONIA 2022

Le accise carburante in Lettonia in base alla tipologia di carburante:

– Benzina, 0.509 €/l;

– Gasolio, 0.414 €/l;

ACCISE CARBURANTE LITUANIA 2022

Le accise carburante in Lituania in base alla tipologia di carburante:

– Benzina, 0.509 €/l;

– Gasolio, 0.434 €/l;

ACCISE CARBURANTE LUSSEMBURGO 2022

Le accise carburante in Lussemburgo in base alla tipologia di carburante:

– Benzina, 0.472 €/l;

– Gasolio, 0.355 €/l;

– GPL, 0.102 €/l;

ACCISE CARBURANTE OLANDA 2022

Le accise carburante in Olanda applicate dal 1 gennaio 2022 sono:

– Benzina, 0.76 €/l;

– Gasolio, 0.86 €/l;

ACCISE CARBURANTE POLONIA 2022

Le accise carburante in Polonia equivalgono a:

– Benzina, 1.514 zloty/l;

– Gasolio, 1.146 zloty/l;

ACCISE CARBURANTE PORTOGALLO 2022

Le accise carburante in Portogallo sono:

– Benzina, 0.648 €/l;

– Gasolio, 0.503 €/l;

ACCISE CARBURANTE ROMANIA 2022

Le accise carburante in Romania applicate dal 1 gennaio 2020 sono:

– Benzina, 1.773 leu/l;

– Gasolio, 1.625 leu/l;

ACCISE CARBURANTE SLOVACCHIA 2022

Le accise carburante in Slovacchia dal 1 gennaio 2021 sono:

– Benzina, 0.514 €/l;

– Gasolio, 0.368 €/l;

– GPL, 0.182 €/l;

ACCISE CARBURANTE SPAGNA 2022

Le accise carburante in Spagna dal 1 gennaio 2022 sono:

– Benzina, 0.472 €/l;

– Gasolio, 0.379 €/l;

– GPL, 0.057 €/l;

ACCISE CARBURANTE SVEZIA 2022

Le accise carburante in Svezia da gennaio 2022 sono aumentate di 0,10 corone/l su benzina e di 0,08 corone/l sul diesel:

– Benzina, 6.82 corone/l;

– Gasolio, 4.80 corone/l;

ACCISE CARBURANTE ISLANDA 2022

Le accise carburante in Islanda da gennaio 2021 sono:

– Benzina, 57.75 corone/l;

– Gasolio, 77.75 corone/l;

ACCISE CARBURANTE SVIZZERA 2022

Le accise carburante in Svizzera dal 1 gennaio 2022 sono:

– Benzina, 0.453 €/l;

– Gasolio, 0.481 €/l;