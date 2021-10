Accessori auto 2021: i 10 più richiesti su un veicolo nuovo

Comfort e sicurezza in cima alla classifica degli accessori auto e optional più graditi dagli acquirenti nel 2021 su un veicolo nuovo (e quelli meno richiesti)

Le auto nuove sono sempre più ben equipaggiate, in proporzione all’aumento del prezzo che negli anni è salito con gli equipaggiamenti per la sicurezza e il comfort. Ma si tratta sempre di accessori auto graditi agli utenti? Un’indagine USA ha sondato tra i consumatori qual è l’interesse per gli optional più graditi e quali preferirebbero non avere (e non pagare) sull’auto nuova. Ecco la Top 10 degli accessori auto più richiesti nel 2021.

LA TOP 10 DEGLI ACCESSORI AUTO PREFERITI NEL 2021

Il sondaggio sugli accessori auto preferiti dagli automobilisti all’acquisto è stato realizzato da Auto Pacific e ha coinvolto circa 90.000 consumatori, di cui oltre 50.000 interessati all’acquisto di un’auto nuova. Tra oltre 100 possibilità di personalizzare l’auto nuova con accessori e optional, le risposte hanno intercettato 10 preferenze più frequenti. Mentre al paragrafo successivo le dotazioni meno preferite. La Top 10 degli accessori auto 2021 preferiti include:

– Sedili riscaldati: 66%;

– Monitoraggio dei punti ciechi: 60%;

– Sensori di parcheggio anteriori e posteriori: 55%;

– Trazione integrale: 54%;

– Avviso di abbandono corsia: 54%;

– Apple CarPlay e/o Android Auto: 53%;

– Sedile passeggero anteriore elettrico: 52%;

– Luci di cortesia a LED: 52%;

– Sedili ventilati: 50%;

– Memoria sedile conducente: 49%;

ACCESSORI AUTO MENO GRADITI DAGLI ACQUIRENTI DI AUTO NUOVE

Tra le caratteristiche e le dotazioni meno gradite dagli intervistati invece ci sono molti sistemi hi-tech. Una minore percentuale di gradimento non vuol dire che siano sistemi inutili o peggiori ma fa emergere la minore penetrazione di un sistema tra i consumatori o la percezione attuale di quel sistema riguardo all’utilità o alla funzionalità. In coda ci sono:

– Head-up display in realtà aumentata: 14%;

– Tuning elettronico del rumore del motore: 13%;

– Acquisti in auto dal sistema di infotainment del veicolo: 12%;

– Controllo biometrico del conducente (ad esempio stato di salute e attenzione): 9%;

– Controlli gestuali: 9%;

– Apertura e chiusura automatica porte: 7%;

– Guida completamente autonoma: 7%;

ACCESSORI AUTO PREFERITI SULLE AUTO NUOVE NELL’EDIZIONE PRECEDENTE

L’indagine evidenzia anche come siano variabili i desideri e le preferenze degli acquirenti, che nel 2020 esprimevano giudizi diversi sulle dotazioni di serie preferite. In cima agli accessori auto più voluti c’era la dash cam auto integrata per registrare incidenti (70%). Subito dopo gli airbag (66%), l’Headup Display (65%), poi gli aggiornamenti OTA e le telecamere a 360 gradi (64%).