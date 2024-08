A33 Asti-Cuneo: pedaggio con sistema Free Flow, come funziona

A partire dal 1° settembre 2024 chi viaggia sull’autostrada A33 Asti-Cuneo sperimenterà un nuovo sistema di pedaggio chiamato Free Flow, che consente di pagare senza soste né rallentamenti alle barriere. Portali dotati di telecamere, infatti, riprenderanno i mezzi in transito e, sulla base della tipologia e del tragitto, calcoleranno l’importo da versare. Il pagamento sarà poi finalizzato tramite gli appositi dispositivi di telepedaggio (Telepass, ecc.) oppure, per chi ne è sprovvisto, attraverso un’apposita piattaforma web entro 15 giorni dall’avvenuto passaggio. Spieghiamo nel dettaglio come funziona.

A33 ASTI-CUNEO: DOVE SI PAGA CON IL SISTEMA FREE FLOW

Nei mesi scorsi sulla tratta compresa tra Asti e Castagnito dell’autostrada A33 sono stati attivati i portali del sistema Free Flow che verranno utilizzati per l’esazione del pedaggio a partire dal 1° settembre. Da notare che il passaggio al nuovo sistema interessa esclusivamente il tronco II (da Marene sulla A6 a loc. Rocca Schiavino sulla SS 231). Invece il tronco I (da Cuneo a Massimini sulla A6) non subisce modifiche e continuerà a essere gestito con le modalità di pedaggio tradizionali.

Attenzione: nel rispetto delle specificità urbane, le percorrenze locali di Alba e di Asti non saranno soggette a pagamento e resteranno a transito libero anche dopo il 1° settembre 2024. In particolare, la tangenziale di Alba e il tratto autostradale Asti- Isola d’Asti rimarranno a transito libero per tutti coloro che si sposteranno in un’ottica esclusivamente territoriale. Anche coloro che utilizzeranno lo svincolo di Alba Ovest per recarsi all’ospedale di Verduno non saranno soggetti ad alcun pedaggio.

COME PAGARE L’AUTOSTRADA A33 CON IL FREE FLOW

Dal 1° settembre 2024 sarà dunque possibile finalizzare il pagamento con il sistema Free Flow attraverso diverse modalità.

Coloro che dispongono di un dispositivo di telepedaggio a bordo del proprio veicolo (Telepass, UnipolMove, ecc.) verranno automaticamente identificati dai portali di rilevamento e il pedaggio sarà addebitato secondo quanto concordato con il fornitore del servizio.

dai portali di rilevamento e il pedaggio sarà addebitato secondo quanto concordato con il fornitore del servizio. Invece le persone che non utilizzano i dispositivi di telepedaggio potranno pagare online entro 15 giorni dall’avvenuto passaggio attraverso una piattaforma dedicata, registrandosi al sistema Conto Targa o come utente occasionale. I transiti saranno disponibili nel portale entro le 24 ore successive dall’avvenuto passaggio in autostrada. Sarà inoltre possibile regolarizzare il pedaggio presso i punti fisici dislocati sul territorio interessato dal sistema Free Flow (Info point, Touch point e Pay point).

FREE FLOW A33 ASTI-CUNEO: SCONTI E AGEVOLAZIONI

Tutti gli utenti che dallo scorso 5 agosto 2024 e fino al 31 dicembre 2025 apriranno un contratto di telepedaggio, relativo alla rete autostradale italiana, con un fornitore di servizi di telepedaggio aderente all’iniziativa (per il momento solo Telepass), avranno uno sconto del 25% sul pedaggio per ogni transito effettuato sulla tratta interessata dal sistema Free Flow di Asti-Cuneo e sarà cumulabile ad altre iniziative. Per poter usufruire di questa agevolazione l’utente non dev’essere titolare di un contratto di telepedaggio, relativo alla rete autostradale italiana, attivo alla data del 4 agosto 2024.

Tutti gli utenti che attiveranno un Conto Targa dal 5 agosto 2024 avranno uno sconto del 20% sul pedaggio di ogni transito effettuato sulla tratta interessata dal sistema Free Flow di Asti-Cuneo.

Maggiori informazioni qui.