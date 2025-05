Multe Comune di Roma: come fare il pagamento online

Il servizio multe del Comune di Roma è utile non solo per effettuare il pagamento online delle eventuali sanzioni, evitando inutili code in tabaccheria o all’ufficio postale, ma serve anche a visionare gli atti di cui si è intestatari, inclusi quelli andati a ruolo. Scopriamo la procedura da seguire per pagare le multe online e altre informazioni da sapere.

SERVIZIO MULTE COMUNE DI ROMA: COSA SI PUÒ FARE?

Accedere al servizio Roma Multe permette, come già anticipato, di visualizzare gli atti di cui si è intestatari e di pagare online le sanzioni amministrative emesse dalla Polizia Locale di Roma Capitale e degli ausiliari del traffico, secondo le modalità previste dal Codice della Strada:

entro 5 giorni dalla notifica : sconto del 30% della sanzione minima;

: sconto del 30% della sanzione minima; entro 60 giorni dalla notifica: sanzione minima edittale.

Non è possibile invece effettuare il pagamento entro i 60 giorni utili dal perfezionamento della notifica del verbale.

Per quanto riguarda invece gli atti disponibili, il servizio multe del Comune di Roma consente di visionare:

per ogni atto: verbale , relata di notifica, pagamenti, ricorsi e immagini se correlate al verbale;

, relata di notifica, pagamenti, ricorsi e immagini se correlate al verbale; eventuali verbali andati a ruolo (in cartella esattoriale) con tutti gli atti collegati (il numero di ruolo è indicato da numero / anno);

(in cartella esattoriale) con tutti gli atti collegati (il numero di ruolo è indicato da numero / anno); il verbale originario da cui scaturisce il verbale per mancata comunicazione decurtazione punti.

La visualizzazione dei verbali riguarda gli ultimi 5 anni.

Possono accedere al servizio tutti i cittadini italiani, intesi come persone fisiche, muniti di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).



SERVIZIO ROMA MULTE: COSA SI PUÒ PAGARE?

Accedendo al servizio Roma Multe è possibile effettuare il pagamento online dei seguenti preavvisi o verbali:

preavviso di accertamento (tagliando lasciato sul parabrezza). N.B. se la violazione prevede la decurtazione dei punti dalla patente, NON è possibile pagare l’avviso di accertamento ma è necessario attendere la notifica del verbale;

(tagliando lasciato sul parabrezza). N.B. se la violazione prevede la decurtazione dei punti dalla patente, NON è possibile pagare l’avviso di accertamento ma è necessario attendere la notifica del verbale; verbale notificato tramite raccomandata cartacea ;

notificato tramite ; verbale notificato tramite PEC;

verbali riguardanti trasgressori residenti all’estero.

Non è invece possibile eseguire il pagamento online delle sanzioni amministrative inviate in cartella esattoriale.





SERVIZIO MULTE COMUNE DI ROMA: COME FARE IL PAGAMENTO ONLINE

Per pagare le sanzioni dovute a violazioni del Codice della Strada occorre accedere al servizio Multe del Comune di Roma mediante questo link ed effettuare la registrazione (se si accede per la prima volta).

Una volta entrati nell’area riservata si possono visionare gli atti relativi alla propria posizione e procedere con il pagamento.

Importante: la situazione riepilogativa mostrata nella schermata dell’area riservata potrebbe non essere aggiornata. In generale, per visualizzare al primo accesso la propria posizione aggiornata occorrono 24 ore dall’identificazione e un giorno in più per le immagini.

Il pagamento online sul sito internet di Roma Capitale si può fare tramite carta di credito (selezionando il circuito e indipendentemente da chi ha emesso la carta) o disponendo l’addebito diretto in conto corrente (per le banche attestate sul nodo PagoPA. L’addebito in conto è sostanzialmente un bonifico strutturato).



FAQ RIEPILOGATIVE